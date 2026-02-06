Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın verilerine göre deprem saat 08:31'de kaydedildi.
Yerin 5.32 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssünün Akdeniz açıkları olduğu belirtildi.
Büyüklük:4.2 (Mw)
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-02-06
Saat:08:31:39 TSİ
Enlem:35.07667 N
Boylam:23.23472 E
Derinlik:5.32 km
Detay:
KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 3.9 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre Akdeniz'in Girit Adası'nda meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.
Saat 08.31'de meydana gelen deprem yerin 5.3 kilometre derininde gerçekleşti.
GIRIT ADASI (AKDENIZ)
06.02.2026, 08:31:38 TSİ
06.02.2026, 08:31:38 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.3 km#Kandilli