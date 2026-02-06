Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma:
AFAD, Akdeniz’de saat 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre deprem saat 08:31'de kaydedildi.

Yerin 5.32 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssünün Akdeniz açıkları olduğu belirtildi.

6 Şubat depreminin simgesi haline gelmişti: Kızının elini bırakmayan baba konuştu!6 Şubat depreminin simgesi haline gelmişti: Kızının elini bırakmayan baba konuştu!

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 3.9 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre Akdeniz'in Girit Adası'nda meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.

Saat 08.31'de meydana gelen deprem yerin 5.3 kilometre derininde gerçekleşti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

