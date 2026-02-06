6 Şubat depreminin simgesi haline gelmişti: Kızının elini bırakmayan baba konuştu!

Yayınlanma:
6 Şubat depremlerinde enkaz altındaki kızının elinin tutmasıyla tanınan baba Mesut Hançer depremin yıldönümünde konuştu. Baba Hançer, "Bu acı hiçbir zaman için tarif edilebilecek acı değil, kızımı kaybettim, ailemi kaybettim komple. Yani hiç tarif edilecek gibi değil" dedi.

6 Şubat 2023'teki depremlerde 11 kent yıkıldı. 50 binden fazla yurttaş depremde yaşamını yitirdi. Depremin yıldönümünde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu.

Gecenin karanlığına karşın Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'na giden yurttaşlar yakınlarının kabirlerini sulayıp çiçek bıraktı.aa-20260206-40472743-40472736-kahramanmarasta-depremlerin-ucuncu-yilinda-mezarlik-ziyaretleri-geceden-basladi.jpg

6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında acı dolu sözler! "Onlar kurtuldu ben öldüm"6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında acı dolu sözler! "Onlar kurtuldu ben öldüm"

Türk bayrakları ile donatılmış mezarların çevre temizliğini ve bakımını da yapan ziyaretçiler, yakınları için dua etti. Mezarlık ziyareti yapan depremzedeler yaktıkları ateşin başında birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

O FOTOĞRAF DÜNYANIN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

Depremde enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla hafızalara kazınan baba Mesut Hançer de kızının mezarı başına geceden gelenler arasında yer aldı.aa-20260206-40472743-40472737-kahramanmarasta-depremlerin-ucuncu-yilinda-mezarlik-ziyaretleri-geceden-basladi.jpg

Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan acılı baba Hançer ve eşi Gülseren Hançer felaketin üçüncü yıl dönümünde de kızlarının mezarı başındaydı.

aa-20260206-40472743-40472742-kahramanmarasta-depremlerin-ucuncu-yilinda-mezarlik-ziyaretleri-geceden-basladi.jpg

Hançer, yaşanan acının bir an olsun dinmediğini söyledi. Enkaz altında kızının cansız bedenini bulduğu anları anlatan Hançer, "Senesi geldi, hiçbir zaman unutulmuyor bu acı. Bu acı hiçbir zaman için tarif edilebilecek acı değil, kızımı kaybettim, ailemi kaybettim komple. Yani hiç tarif edilecek gibi değil. Biz şu anda Ankara’dayız, deprem sonrası oraya yerleştik. 6 Şubat'ta senesi geldiği için kızımızı ziyarete geldik" ifadelerini kullandı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

