Ahmet Hakan'dan Abdulkadir Selvi'ye Ekrem İmamoğlu desteği

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, katıldığı bir canlı yayında tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik “casusluk” soruşturmasında, İmamoğlu’nu suçlamaya yeterli kanıt olmadığını söyledi.

Abdülkadir Selvi'den 'casusluk' yorumu: Seçimi kazandıktan sonra fotoğraf vermesi kanıtlamaya yetmez

‘KANITLAMAYA YETMEZ’

Ekrem İmamoğlu ve itirafçı Hüseyin Gün arasında herhangi bir yazışmanın olmadığını kaydeden Selvi, “Seçim kazanıldıktan sonra bir fotoğraf verilmesi Ekrem İmamoğlu’nun bir casusluk faaliyeti içerisinde olduğunu kanıtlamaya yetmez” dedi.

Selvi, “Ekrem İmamoğlu’nun bununla (Hüseyin Gün ile) bir yazışması yok, bir şeyi yok” diye ekledi.

AKP MEDYASI ELEŞTİRDİ

Selvi'nin bu sözleri AKP medyası tarafından eleştirildi. AKP'ye yakınlığı ile bilinen hesaplar tarafından Abdulkadir Selvi'ye yönelik linç kampanyası başlatıldı.

AHMET HAKAN SELVİ'YE DESTEK VERDİ

Ahmet Hakan ise bugünkü köşe yazısında Abdulkadir Selvi'ye destek verdi. Hakan, henüz bir mahkeme kararı olmadığını sadece iddiaların olduğunu ve bundan sebeple insanların sadece iddialara bakarak olumlu ya da olumsuz yorumlar yapabileceğini söyledi.

Abdulkadir Selvi'nin de bu konuya ikna olmama hakkının olduğunu ifade eden Hakan şu şekilde yazdı:

SELVİ’NİN İKNA OLMAMA HAKKI YOK MU