Afyonkarahisar'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Olay, saat 15.30 sıralarında Afyonkarahisar-Ankara karayolu üzerinde, şehir merkezi istikametinde meydana geldi. Köprülü kavşak yakınlarından geçen araç sürücüleri, yol kenarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark ederek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OLAY YERİNDE İLK İNCELEME

İhbarın ardından bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, 70 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, cesedin bulunduğu alanda geniş güvenlik önlemleri alarak delil toplama çalışması yürüttü.

KİMLİK TESPİTİ BEKLENİYOR

Üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen yaşlı adamın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimliğinin tespit edilmesi amacıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcılığının talimatıyla olayla ilgili çok yönlü bir inceleme başlatıldı. Şahsın yol kenarına nasıl geldiği, bir araç çarpması sonucu mu yoksa doğal nedenlerle mi hayatını kaybettiği yapılacak otopsi ve bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesiyle ortaya çıkacak.