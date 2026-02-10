Adliyelerde emanet skandalları zinciri sürüyor: Ankara'da kasadan altınları çalan memur tutuklandı

Olay, adli emanet bürosu yetkililerinin gerçekleştirdiği rutin kontroller sırasında gün yüzüne çıktı. 50 adet altının bulunması gereken mühürlü poşeti inceleyen yetkililer, 10 tam ve 5 çeyrek altının yerinde olmadığını tespit etti. Durumun bildirilmesi üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli ve idari soruşturma başlatıldı.

KAMERA KAYITLARINDAN SONUÇ ÇIKMAYINCA İFADELER ALINDI

Habertürk'te yer alan habere göre, soruşturma kapsamında ilk olarak emanet deposunu gören güvenlik kameraları geriye dönük incelemeye alındı. Ancak görüntülerin incelenmesi sonucunda hırsızlık anına dair somut bir tespit yapılamadı. Bunun üzerine savcılık, depoda görev yetkisi bulunan personellerin ifadelerine başvurulmasına karar verdi.

"YERİNE KOYACAKTIM" SAVUNMASI

İfade verme sürecinde köşeye sıkışan bir memur, altınları kendisinin aldığını itiraf etti. Şüpheli memur ifadesinde; ekonomik sıkıntılar nedeniyle "ihtiyacı kadar" altını aldığını, poşetteki diğer altınlara dokunmadığını ve niyetinin aldığı altınları daha sonra yerine koymak olduğunu iddia etti. Pişman olduğunu belirten memur, "zimmet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adli emanet vurgunları bitmek bilmedi... Bakan üç anahtarlı sistemi duyurdu

ADLİYELERDE "EMANET" SORUNU GÜNDEMDE

Bu olay, son dönemde adliyelerin emanet bürolarında yaşanan benzer skandalları tekrar gündeme getirdi. Daha önce Büyükçekmece Adliyesi’nde görevli bir işçinin 75 kilogram altın ve gümüşle yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmış; ardından İstanbul Adalar ve Konya Kulu adliyelerinde de personellerin emanet paraları zimmetine geçirdiği tespit edilmişti.