Adıyaman'da iş cinayeti! İş makinasıyla duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

Altınşehir Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında kazı çalışması yürüten M.O. idaresindeki ekskavatör, manevra yaptığı sırada bölgede bulunan işçi Abdullah Akbulut’u fark edemedi. İş makinesinin gövdesi ile yan taraftaki duvar arasında kalan Akbulut, şiddetli darbe sonucu ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İnşaat alanındaki diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, Abdullah Akbulut’un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Akbulut’un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, iş makinesi operatörü M.O.’nun ifadesine başvururken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.