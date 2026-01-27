Adıyaman'da iş cinayeti! İş makinasıyla duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Adıyaman’ın Altınşehir Mahallesi’nde devam eden bir inşaat çalışması sırasında meydana gelen kazada, bir işçi iş makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Altınşehir Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında kazı çalışması yürüten M.O. idaresindeki ekskavatör, manevra yaptığı sırada bölgede bulunan işçi Abdullah Akbulut’u fark edemedi. İş makinesinin gövdesi ile yan taraftaki duvar arasında kalan Akbulut, şiddetli darbe sonucu ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İnşaat alanındaki diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, Abdullah Akbulut’un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bursa'da inşaatta çökme: 1 işçi yaşamını yitirdiBursa'da inşaatta çökme: 1 işçi yaşamını yitirdi

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Akbulut’un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, iş makinesi operatörü M.O.’nun ifadesine başvururken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Türkiye
Meteoroloji uyardı: Kar ve sağanak aynı anda vuracak
Meteoroloji uyardı: Kar ve sağanak aynı anda vuracak
Bodrum'da 80 yaşındaki yayaya otomobil çarptı: Hayati tehlikesi sürüyor
Bodrum'da 80 yaşındaki yayaya otomobil çarptı: Hayati tehlikesi sürüyor