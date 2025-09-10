Adana'da işe alınmamasına kızıp işçiyi bacaklarından vurdu
Adana'da 17 yaşındaki A.K. iş başvurusunu reddeden restorana silahla giderek, garsonu vurdu. Bacaklarından yaralanan 44 yaşındaki Nizamettin Yapa hastaneye kaldırılırken, saldırgan tutuklandı.
İŞ BAŞVURUSU REDDEDİLİNCE RESTORANA SİLAHLA GİTTİ
Çukurova'daki bir restorana iş başvurusu yapan A.K., salı günü saat 17.00 sıralarında başvurusunun reddedilmesine sinirlendi.
Ruhsatsız tabancayla restorana giden A.K., tartıştığı garson Nizamettin Yapa’ya ateş açtı. Bacaklarından yaralanan Yapa kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Yapa’yı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.
GARSONU BACAKLARINDAN VURAN SALDIRGAN TUTUKLANDI
Bölgede araştırma yapan motorize yunus ekipleri, şüpheliyi sokakta olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tedavisi tamamlanan Yapa ise taburcu edildi.
Kaynak:DHA