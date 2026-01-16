98 yıl hapisle aranıyordu: Yaklanarak cezaevine gönderildi

Yayınlanma:
Mersin'de çok sayıda suçtan 98 yıl 11 ay 10 hapisle aranan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'de çeşitli suçlardan hakkında 98 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

98 YIL HAPİSLE ARANIYORDU

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Asayiş Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışması sonucu firari hükümlü A.Y. yakalandı.

FİRARİ HÜKÜMLÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakkında çeşitli suçlardan 98 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.Y. ekipler tarafından yakalanmasının ardından cezaevine gönderildi.

yeni-proje-1.jpg

Firari hükümlü polisi görünce kaçtı kıskıvrak yakalandı!Firari hükümlü polisi görünce kaçtı kıskıvrak yakalandı!

MERSİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Firarinin yakalanmasına ilişkin Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Mersin İl Emniyet Müdürlüğü olarak; vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerimiz ve Asayiş Daire Başkanlığımız ile yapılan koordineli çalışmada;

  • Hakkında Hükümlü Veya Tutuklunun Kaçması,
  • Resmi Belgede Sahtecilik,
  • Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme,
  • Dolandırıcılık ve
  • Vergi Usulü Kanununa Muhalefet suçlarından

98 YIL 11 AY 10 Gün hapis cezası bulunan A.Y isimli şüpheli şahıs ekiplerimizin yapmış olduğu hassas, titiz ve takipli çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Vatandaşlarımızın huzuru, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla ve aralıksız devam edecektir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

