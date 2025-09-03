97 yaşındaki kadın 7'nci kattan düşerek hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde balkonda hava alırken düşen 97 yaşındaki Amşa Maktay yaşamını yitirdi. Cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesi Yeşilkent Mahallesi Gar Sokak'ta öğle saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. 7'nci kattaki dairesinde oturan 97 yaşındaki Amşa Maktay, iddiaya göre balkonda hava aldığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Olay üzerine ihbar edilen sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yapılan kontrollerde Maktay'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi, ilk olarak Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürülürken, ön otopsi sonrası detaylı inceleme için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi.

nusaybinde-7nci-kattan-dusen-kadin-old-895416-265998.jpg

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

