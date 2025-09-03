97 yaşındaki kadın 7'nci kattan düşerek hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesi Yeşilkent Mahallesi Gar Sokak'ta öğle saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. 7'nci kattaki dairesinde oturan 97 yaşındaki Amşa Maktay, iddiaya göre balkonda hava aldığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Olay üzerine ihbar edilen sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yapılan kontrollerde Maktay'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi, ilk olarak Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürülürken, ön otopsi sonrası detaylı inceleme için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.