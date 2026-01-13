83 yaşındaki kadın yangına müdahale etmek isterken yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Fatma Beyhan, tek katlı evinde çıkan yangına müdahale etmek isterken yaralanması sonucu hastaneye kaldırıldı.
TEK KATLI EVDEN ALEVLER YÜKSELDİ
Saat 12.00 sıralarında kırsal Gündüz Mahallesi'ndeki evinin çatısında alevlerin yükseldiğini gören Fatma Beyhan, panik halinde yangına müdahale etmek istedi.
Yangını söndürmek isterken yaralanan 83 yaşındaki kadın, komuşları tarafından evden çıkartılırken, ihbar üzerine bölgeey itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler alevleri yarım saatte söndürdü.
83 YAŞINDAKİ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Ellerinde ve yüzünde yanıklar oluşan Fatma Beyhan, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak:DHA