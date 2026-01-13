83 yaşındaki kadın yangına müdahale etmek isterken yaralandı

83 yaşındaki kadın yangına müdahale etmek isterken yaralandı
Yayınlanma:
Bursa İnegöl'de yalnız yaşadaığı evinde çıkan yangını söndürmek isteyen 83 yaşındaki Fatma Beyhan, yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Fatma Beyhan, tek katlı evinde çıkan yangına müdahale etmek isterken yaralanması sonucu hastaneye kaldırıldı.

TEK KATLI EVDEN ALEVLER YÜKSELDİ

Saat 12.00 sıralarında kırsal Gündüz Mahallesi'ndeki evinin çatısında alevlerin yükseldiğini gören Fatma Beyhan, panik halinde yangına müdahale etmek istedi.

evinde-cikan-yangini-sondurmeye-calisirk-1113328-330502.jpg

Yangını söndürmek isterken yaralanan 83 yaşındaki kadın, komuşları tarafından evden çıkartılırken, ihbar üzerine bölgeey itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler alevleri yarım saatte söndürdü.

evinde-cikan-yangini-sondurmeye-calisirk-1113327-330502.jpg

3 yaşındaki çocuk ile 4 kedi yangında mahsur kaldı: Kedilerden 2'si kurtarılamadı3 yaşındaki çocuk ile 4 kedi yangında mahsur kaldı: Kedilerden 2'si kurtarılamadı

83 YAŞINDAKİ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Ellerinde ve yüzünde yanıklar oluşan Fatma Beyhan, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA

Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Türkiye
Yangının ortasında kalan yavru köpek için mahalle seferber oldu!
Yangının ortasında kalan yavru köpek için mahalle seferber oldu!
Kesintiler sona erdi: Yalova suya kavuştu!
Kesintiler sona erdi: Yalova suya kavuştu!
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş Bakan Tunç ile görüştü
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş Bakan Tunç ile görüştü