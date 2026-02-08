72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sanığından 'Hac' çıkışı: Kuram çıktı yasağımı kaldırın

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve aralarında KKTC'li öğrencilerin de bulunduğu 72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında sıcak bir gelişme yaşandı. Davada 10 yıl hapis cezası alan ancak tutuksuz yargılanan ve hakkında adli kontrol tedbiri olarak yurt dışı çıkış yasağı bulunan sanık Bilal Balcı, yasağın kaldırılması için Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

"MEDYATİK BASKI OLMASA YASAK OLMAZDI" SAVUNMASI

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre sanık Balcı, mahkemeye sunduğu dilekçede yasağın hukuki değil, "medyatik" gerekçelerle konulduğunu savundu. Balcı, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"İşbu dosyanın halk arasında 'İsias Otel Davası' olarak bilinen, tabiri caizse medyatik boyuta taşınan bir dosya olması sebebiyle, adli kontrol kararı verilmesinde, soruşturma makamı ve sonrasında mahkeme üzerinde bir baskı hissi olmasının dışında bir sebep bulamamaktayız."

"YIKILAN BİNALARLA İLGİLİ HAKKIMDA ONLARCA DOSYA VAR"

Sanık Bilal Balcı, dilekçesinde dikkat çeken bir itirafta bulunarak, depremde yıkılan binalarla ilgili hakkında çok sayıda soruşturma olduğunu belirtti. Balcı, diğer davalarda hakkında bir tedbir kararı yokken, İsias davasında yasak olmasını eleştirdi:

"Ben 1995 ile 2004 yılları arasında fiilen yaklaşık 8 yıl ruhsat büro şefi olarak görev yaptığımdan Adıyaman Belediyesi tarafından verilmiş olan binlerce yapı ruhsatı ve yapı kullanma ruhsatında imzam bulunmaktadır. Kahramanmaraş merkezli, 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde çok sayıda bina yıkılmıştır. Bu binalar ile ilgili hakkımızda devam eden onlarca soruşturma izni aşamasında yapılan ön inceleme, soruşturma ve dava açılmış dosyalar bulunmaktadır."

"DİĞERLERİNDE SERBESTİM, BU HUKUKA AYKIRI"

Kendisi ve eşinin Ankara'da ikamet eden devlet memurları olduğunu belirten Balcı, "onlarca" soruşturmaya rağmen duruşmalara düzenli katıldığını vurguladı:

"Bütün bu dosyalarda çalıştığımız kurumda da işlerimizin yoğun olmasına rağmen gelen ifade taleplerine, duruşmalara özenle yetişmeye ve samimi olarak cevaplarımızı vermeye çalışmaktayız. Hakkımda devam eden onlarca soruşturma ve davaya rağmen, hiçbir dosyada böyle bir adli kontrol tedbiri uygulanmamışken bu dosya için böyle bir tedbir uygulanması hukukun belirlilik ve öngörülebilirlik gibi temel ilkelerine aykırıdır."

CEZA ALDI AMA "İYİ HAL" İNDİRİMİ UYGULANDI

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, İsias Otel’e ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada; eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, eski İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve eski Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı'yı suçlu bulmuştu.

Mahkeme heyeti, sanıklara "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan önce 12 yıl hapis cezası verdi. Ancak mahkeme, "sanıkların fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri"ni lehlerine değerlendirerek "iyi hal indirimi" uyguladı ve cezayı 10 yıla düşürdü. Sanıklar hakkında tutuklama yerine yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

15 YILDIR BEKLEDİĞİ HAC İÇİN İZİN İSTEDİ

Dilekçesinde 15 yıldır Hac kurasına başvurduğunu belirten Bilal Balcı, 2026 yılı için kesin kayıt hakkı kazandığını kaydetti. Yurt dışı yasağı nedeniyle kaydını yaptıramadığını ve Ankara Müftülüğü'ne başvurarak hakkının ertelenmesini talep ettiğini belirten sanık, kaçma şüphesi bulunmadığının mahkeme kararında da yer aldığını hatırlatarak yasağın kaldırılmasını talep etti.