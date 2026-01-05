7 yaşındaki kızını ve eşini canice katleden saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle 30 Ağustos Caddesi'nde yer alan 3 katlı binanın 1’inci katında meydana gelen olayda, güvenlik görevlisi Zübeyir Canatan (43) eşi Songül ile kızı Sena Canatan'ı (7) boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Sabah evden kimsenin çıkmadığını fark ederek kapıyı çalan komşular, kimsenin kapıyı açmaması üzerine durumu polise haber verdi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, evde anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ile kızının cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Olayın ardından 2 valizle evden ayrıldığı tespit edilen saldırgan, gittiği Ankara'da polis ekiplerine teslim oldu.

Gözaltına alınan Canatan'ın ilk ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım vardı, o an cinnet getirdim. Eşimle tartışmıştım. Tartışma sonucunda eşimi ve kızımı öldürdüm" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Şahıs, savcılık talimatıyla Ankara’da bir hastanede tedavi altına alındı.

Serik’te bulunan bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan'ın, psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek 2 Ocak'ta iş yerinden 20 gün izne ayrıldığı öğrenildi.