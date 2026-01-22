60 ili geride bırakarak zirveye yerleşti! İşte 1 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık ilçesi

Türkiye’nin en kalabalık ilçesi belli oldu. 2008 yılında ilçe statüsünü kazanan ve yoğun bir şekilde göç alan Esenyurt, 1 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık ilçesi oldu.

Türkiye genelinde 2025 yılında yapılan konut satışları, İstanbul’un bazı ilçelerindeki nüfus yoğunluğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Resmî verilere göre, yıl içinde el değiştiren her sekiz konuttan biri İstanbul’un Esenyurt ilçesinde satıldı ve ilçeyi ülke genelinde konut satışlarının merkezlerinden biri haline getirdi.

EN FAZLA KONUT 3 İLDE SATILDI!

Türkiye’de en fazla konut satışı İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılırken Ardahan, Bayburt ve Hakkari en düşük satış rakamlarına sahip iller oldu. Büyük kentlerdeki konut talebinin artarak devam ettiği kayda geçti.

ESENYURT ZİRVEYE YERLEŞTİ!

Esenyurt ise, 2025 yılı boyunca toplamda 34 bin 315 konut satışıyla İstanbul’un ve Türkiye’nin konut pazarında zirveye yerleşti. Esenyurt’u; Pendik ve Başakşehir gibi ilçeler takip etti.

NÜFUSU 1 MİLYONU GEÇTİ!

2008 yılında ilçe statüsünü kazanan ve yoğun göç alan Esenyurt’un nüfusu, her yıl katlanarak artarken bu sene 1 milyonu aştı. Bu kapsamda Esenyurt, Türkiye’de 60 ilin de önüne geçerek şehirleşme ve demografik büyümede en çarpıcı ilçe haline geldi.

