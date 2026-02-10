6 şubatta kışladan çıkartılmamışlardı: Depremin yıldönümünde tatbikat yaptılar

Türkiye’nin 11 ilini etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Resmi rakamlara göre 53 bin 537 kişi can verdiği depremde ölümlerin asıl nedeninin ihmaller zinciri olduğu gerekçesi ile tartışmalar devam ediyor.

Yaşam hala enkaz altında

ÖZEL: ASKERLER KIŞLADAN GEÇ ÇIKARILDI

Depremlerin üçüncü yılında bölgede kent kent dolaşan CHP Lideri Özel, Osmaniye İl Başkanlığı binası önünde yaptığı açıklamalarda hükümeti sert sözlerle hedef almıştı.

Özel, askerlerin kışladan üç gün sonra çıkarıldığını söyleyip, bunun nedenini ise "Şanlı ordu üç gün sonra kışladan çıkarıldı. Neden? Aklı evvel bir danışman Saray’da demiş ki ‘Orduyu kışladan çıkarmak kolaydır, geriye sokmak zordur. 21 yıldır iktidarda olacaksın, tarihin en büyük depremi ile karşılaşacaksın, ordu elinde, kamyonuyla, topuyla, kazmasıyla, yiğit evlatlarıyla hazır olacak. Sen çıkarlarsa darbe yaparlar diye korkacaksın. Yazıklar olsun, yazıklar olsun." ifadeleri ile açıklamıştı.

DEPREMLERİN ÜÇÜNCÜ YILINDA TSK'DAN ARAMA KURTARMA TATBİKATI

Özel'in askerler üzerinden hükümeti hedef almasından günler sonra TSK Ankara Sincan'da arama kurtarma tatbikatı yaptı.

TSK İnsani Yardım Tugayı Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) Taburu sorumluluğunda düzenlenen tatbikatta senaryo gereği enkaz altında kalanların yakınlarını olay yerinden uzak tutacak güvenlik şeritleri oluşturdu.

Helikopterlerle alanda havadan keşif yapıldı. Başka bir helikopterle bölgeye yük bırakıldı.

Arama kurtarma köpekleri, yaralıları aradı. Enkaz altında canlı tespit edilmesinin ardından dinleme cihazlarıyla belirlenen noktalarda çalışma başlatıldı.

Deprem senaryosu doğrultusunda arama kurtarma ekibi enkaza girerek afetzedeleri kurtardı. Yeri tespit edilerek kurtarılan kişiler, sağlık ekiplerine teslim edildi.