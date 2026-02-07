6 Şubat'ın yasında belediye başkanından 'bayram' mesajı! CHP'li Kaya isyan etti

6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kente yapacağı ziyaret öncesi Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet’in sosyal medya paylaşımı büyük tepkiye yol açtı. Depremin acısının tazeliğini koruduğu bir günde yapılan "bayram" vurgusu, muhalefetin sert tepkisiyle karşılaştı.

"BAYRAMLIKLARINI GİY DE GEL" ÇAĞRISI

Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Cumhur İttifakı liderlerinin ziyareti öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün senin bayramın Osmaniye; bayramlıklarını giy de gel" ifadelerini kullandı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde kullanılan bu dil, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

CHP’Lİ ASU KAYA: "BU DÜPEDÜZ VİCDANSIZLIKTIR"

Osmaniyeli olan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, bu paylaşıma sert dille karşılık verdi. Kaya, kentin hala yas tuttuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir belediye başkanı düşünün. 6 Şubat’ta 1010 hemşehrisini kaybetmiş bir kentin belediye başkanı. On binlerce yaralı, yerle bir olmuş bir şehir, hâlâ dinmeyen bir yas. Enkaz altında 'devlet nerede' diye beklerken hayata veda eden insanlar. Ve bu tarifsiz acının yıldönümünde, sırf Cumhur İttifakı’nın genel başkanları geliyor diye çıkıp 'Bugün senin bayramın Osmaniye; bayramlıklarını giy de gel.' diyebiliyor. Bu gaf değil. Bu düşüncesizlik değil. Bu düpedüz vicdansızlıktır. Bu şehir bayramda değil. Bu şehir hâlâ yas tutuyor. Bu şehir hâlâ hesap sorulmasını bekliyor. Bayramlık çağrısı yapılan bu topraklarda; anneler evlatsız, çocuklar yetim, mezarlıklar dolu. Acının yıldönümünü şova, yası propagandaya, enkazı siyasi vitrine dönüştüren bu anlayışınızdan biraz da olsa utanın artık. Yazık ki ne yazık. Ayıp ki ne ayıp. Osmaniye’nin ihtiyacı bayramlık değil; adalet, sorumluluk ve vicdandır Başkan Bey"

TEPKİLER ÜZERİNE PAYLAŞIM SİLİNDİ

Asu Kaya’nın eleştirileri ve vatandaşlardan gelen yoğun tepkilerin ardından Belediye Başkanı İbrahim Çenet, tartışma yaratan paylaşımını sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

