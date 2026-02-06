6 Şubat'ta ölümü göze aldıran çaresizlik! 6 Şubat'tan yeni görüntüler ortaya çıktı

6 Şubat depremlerine ilişkin Malatya'dan çıkan yeni görüntüler, o gün yaşananlarına bir kez daha gözler önüne serdi. Dışarıdaki dondurucu soğuktan korunmak isteyen vatandaşların, canlarını hiçe sayarak battaniye almak için hasarlı hastane binasına geri girdiği ve burada artçı sarsıntıya yakalandığı anlar kameralara yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde, felaketin boyutunu gösteren yeni kayıtlar gün yüzüne çıktı. Malatya'da Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'nin güvenlik kameraları, saat 13.24'te meydana gelen Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem anını ve sonrasını kaydetti.

SEDYE VE TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİLERİ VATANDAŞ TAŞIDI

Ortaya çıkan görüntülerde; sarsıntının başlamasıyla birlikte hasta, hasta yakınları, doktor, hemşire ve güvenlik görevlilerinin binadan dışarıya çıkma çabaları yer aldı. Hastane personeli ve vatandaşlar, tahliye sırasında büyük güçlük yaşadı.

Kayıtlarda; tekerlekli sandalyede, sedyede olanlar ile yürüme güçlüğü çeken hastalara, hastane personelinin yanı sıra diğer vatandaşların yardım etmeye çalıştığı görüldü. Can pazarının yaşandığı dakikalarda vatandaşların birbirine tutunarak dışarı çıkmaya çalıştığı anlar kameralarca saniye saniye kaydedildi.

BATTANİYE İÇİN HASARLI BİNAYA GİRDİLER

Görüntülerin en dikkat çeken bölümü ise depremzedelerin soğuk hava ile imtihanı oldu. Havanın soğuk olması nedeni ile deprem sonrası battaniye almak için tekrar hastane binasına girenlerin olduğu görüldü. Vatandaşların, ısınabilmek uğruna hasarlı binaya girdiği sırada artçı sarsıntıya yakalandığı o anlar da yine güvenlik kamerasınca tespit edildi.

SOKAKTA GÖZYAŞI VE TEKBİRLER

Öte yandan 7.6 büyüklüğündeki ikinci büyük depreme sokakta yakalanan bir kişi de o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Depremin üzerinden 3 yıl geçti: Rönesans Rezidans’ta kayıplar hala bulunamadıDepremin üzerinden 3 yıl geçti: Rönesans Rezidans’ta kayıplar hala bulunamadı

Görüntülerde, sarsıntının şiddetiyle ne yapacağını bilemeyen vatandaşların tekbirler getirerek depremin bitmesini beklediği ve gözyaşı döktüğü görüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

