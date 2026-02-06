Depremin üzerinden 3 yıl geçti: Rönesans Rezidans’ta kayıplar hala bulunamadı

Depremin üzerinden 3 yıl geçti: Rönesans Rezidans’ta kayıplar hala bulunamadı
Yayınlanma:
6 Şubat depreminin üzerinden 3 yıl geçti. Hatay’daki Rönesans Rezidans’ta yakınlarını kaybeden bazı aileler hâlâ cenazelerine ulaşamadı. Kızı ve eşinden haber alamayan baba Bulut Özgül yaşadıklarını anlattı.

6 Şubat depreminin üzerinden üç yıl geçti. Ancak bu felaketin açtığı yara hâlâ taze. Zaman ilerlese de acı azalmıyor; özellikle de sevdiklerini kaybedenler için. Bir de kayıplarının ardından cenazelerine bile ulaşamayanlar var. Onlar için yas hiç başlayamadı, bekleyiş hiç bitmedi.

Depremleri üçüncü yılında, binlerce insan hayatını kaybetmiş olsa da geride kalanların kalbi hâlâ 6 Şubat’ta. Anne-babasını, çocuğunu, torununu kaybedip bir mezar taşı dahi olmayan aileler, enkaz başında başlayan bekleyişlerini üç yıldır sürdürüyor.

Rönesans Rezidans davasında yeni rapor: Sanıklar bu kez "asli kusurlu"Rönesans Rezidans davasında yeni rapor: Sanıklar bu kez "asli kusurlu"

Deprem günü henüz 16 aylık olan Esila, annesi Nagihan Meryem Özgül ile birlikte Hatay’daki Rönesans Rezidans’ın enkazı altında kaldı. Aynı evde bulunan anneannenin cenazesine ulaşılabildi, ancak Esila ve annesinden hâlâ bir iz yok.

ronesans.png

"MEZARDAN BİR KÖŞE ALDIK KENDİMİZE"

NTV’den Melike Şahin'in haberine göre; deprem sırasında sınır ötesi görevde olan Bulut Özgül, Üç yıldır kızını ve eşini arayan asker baba, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
Hatay'da büyülü bir siteydi yani Rönesans yani. Biz de çocuğumuzun, eşimizin biz olmadığımız zamanlarda rahat etmesi süreciyle oradan cennetten bir köşe aldık mı, mezardan mı bir köşe aldık bilemedik yani herhalde mezardan bir köşe aldık kendimize.

Bulut ve Nagihan Meryem Özgül, Esila’ya uzun süren bir tedavi sürecinin ardından kavuşmuştu. Ancak mutlulukları yarım kaldı. Bulut Özgül, deprem olduğunda kızını yaklaşık iki buçuk aydır görmemişti. Bugün ise binlerce cenaze fotoğrafı arasında eşini ve bebeğini arıyor.

Fotoğrafların büyük bölümünün beden bütünlüğü bozulmuş kişilere ait olduğunu söyleyen Bulut Özgül, ayakta kalmak zorunda olduğunu vurguluyor. Bulut Özgül, “15. fotoğrafa baktıktan sonra ben sanki Nagihan'ı görüyor gibi oluyorum veya bebek fotoğraflarına bakarken Esila'yı bulmuş gibi oluyorum. bununla bulunacak bir şey de değil açıkçası. Yani ciddi anlamda beden bütünlüğü olmayan fotoğraflara bakıyorsunuz. Yani nereden tanıyacağınızı da bilmiyorsunuz. Buradan bulmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Özgül sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

