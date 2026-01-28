6 aydır beklenen iddianame hazırlandı: Muhittin Böcek'ten ilk açıklama
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında hazırlanan iddianamenin tamamlanmasının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten açıklama geldi.
Böcek, cezaevinden kendi el yazısı ile kaleme aldığı mesajında şimdiye kadar yaşananlara dair değerlendirmede bulunurken Antalyalılara seslendi.
Böcek, mesajında adaletin yerini bulacağına dair inancının tam olduğunu ifade etti.
"ADALETİN GALİP GELECEĞİNE OLAN İNANCIMI HEP DİLE GETİRDİM"
Böcek şunları aktardı:
"Bu yazımı sizlere yalnızca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil, halkın iradesine, demokrasiye ve vicdana inanan bir yol arkadaşınız, “Torosların Evladı”, “Herkesin Başkanı” olarak kaleme aldım. Zor süreçten geçtiğimiz bugünlerde sizleri yüreğimden gelen en derin duygularla selamlıyorum.
Dayanışmanın, adaletin ve vicdanın er ya da geç galip geleceğine olan inancımı hep dile getirmiştim. Tarih boyunca, haksızlıklar karşısında susmayan, vicdanının sesini dinleyen nice insanın yürüdüğü uzun, ince bir yoldan geliyoruz.
1994-1999 ANAP Merkez İlçe Başkanı
1999-2019 4 dönem Konyaaltı Belediye Başkanı
2019-2024 üst üste 2 defa Büyükşehir Belediye Başkanı
Bu yol; inançla, sabırla, dayanışmayla örülmüş bir yol. Biz bu yolda 32 yıldır birbirimize omuz vererek, kalpten kalbe köprüler kurarak, kimseyi ötekileştirmeden, sağcı-solcu demeden yol arkadaşlarımızla azimle gururla Antalya’mıza hizmete devam ediyoruz."
"YARGILAMA SÜRECİNDE SAVUNMAMI AYRINTILI OLARAK PAYLAŞACAĞIM"
Yürütülen soruşturmanın tamamlanıp ve iddianamenin düzenlenmesine ilişkin konuşan Böcek, yargılama sürecinde üzerine atılı suçlara ilişkin savunmasını ayrıntılı bir şekilde paylaşacağını ifade etti.
Bağımsız Türk yargısına güvenini vurgulayan Böcek, adaletin yerini bulacağına dair umudunu dile getirdi.
Böcek'in açıklaması şöyle devam ediyor:
"17 Ağustos 2020’de en ağır covid rahatsızlığı geçirerek 108 gün yoğun bakımlarda kaldım. Sizlerin duaları, sağlık çalışanlarımızın gayreti, Allah’ımın takdiriyle ikinci yaşamıma döndüm.
5 Temmuz’da tutuklandığım gün 12 ilaç kullanırken, cezaevi koşulları ve covidin vücudumda bıraktığı hasardan dolayı 9 defa hastaneye kaldırıldım. Şu anda 22 ilaçla ayakta durmaya çalışıyorum.
Dünya kenti Antalya’mda 6 mazbata almama vesile olan hemşehrilerime duaları ve destekleri için teşekkür ederim.
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma işlemi tamamlanmış, iddianame düzenlenmiştir. Bundan sonra yapılacak olan yargılamada üzerime atılı suçlamalarla ilgili savunmamı ayrıntılı olarak vereceğim.
Dün olduğu gibi bugün de yarın da bağımsız Türk yargısına güvenim sonsuzdur. Adalet er ya da geç tecelli edecektir.
Sevgi ve hasretle…"