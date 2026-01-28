6 aydır beklenen iddianame hazırlandı: Muhittin Böcek'ten ilk açıklama

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında hazırlanan iddianamenin tamamlanmasının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten açıklama geldi.

Böcek, cezaevinden kendi el yazısı ile kaleme aldığı mesajında şimdiye kadar yaşananlara dair değerlendirmede bulunurken Antalyalılara seslendi.

Böcek, mesajında adaletin yerini bulacağına dair inancının tam olduğunu ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi iddianamesi tamamlandı: İşte 702 sayfalık soruşturmanın detayları

ALİP GELECEĞİNE OLAN İNANCIMI HEP DİLE GETİRDİM"

Böcek şunları aktardı:

"Bu yazımı sizlere yalnızca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil, halkın iradesine, demokrasiye ve vicdana inanan bir yol arkadaşınız, “Torosların Evladı”, “Herkesin Başkanı” olarak kaleme aldım. Zor süreçten geçtiğimiz bugünlerde sizleri yüreğimden gelen en derin duygularla selamlıyorum.

Dayanışmanın, adaletin ve vicdanın er ya da geç galip geleceğine olan inancımı hep dile getirmiştim. Tarih boyunca, haksızlıklar karşısında susmayan, vicdanının sesini dinleyen nice insanın yürüdüğü uzun, ince bir yoldan geliyoruz.

1994-1999 ANAP Merkez İlçe Başkanı

1999-2019 4 dönem Konyaaltı Belediye Başkanı

2019-2024 üst üste 2 defa Büyükşehir Belediye Başkanı

Bu yol; inançla, sabırla, dayanışmayla örülmüş bir yol. Biz bu yolda 32 yıldır birbirimize omuz vererek, kalpten kalbe köprüler kurarak, kimseyi ötekileştirmeden, sağcı-solcu demeden yol arkadaşlarımızla azimle gururla Antalya’mıza hizmete devam ediyoruz."