5 ilde 'hileli senet' operasyonu: 58 araç ve 45 milyonluk vurgun

Çorum merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, internet üzerinden araç satan vatandaşları hileli senetlerle dolandıran ve suç gelirlerini şirketler üzerinden aklayan 14 kişilik şebeke çökertildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet sitelerine araç ilanı veren vatandaşları hedef alan bir şebekeye yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler neticesinde, şüphelilerin araç sahipleriyle irtibata geçerek bedelin bir kısmını güvenli ödeme sistemi üzerinden veya elden ödeyip güven kazandıkları, kalan bakiyeyi ise hileli şekilde düzenlenen senetlerle kapatarak mağdurları dolandırdıkları anlaşıldı. Devrini aldıkları araçları hızla kendi aralarında ya da üçüncü şahıslara devreden zanlıların, bu yolla elde ettikleri haksız kazancı kendilerine ait şirketler üzerinden aklayarak sisteme dahil ettikleri belirlendi.

45 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ

Soruşturma derinleştirildiğinde şebekenin bu yöntemle tam 55 araç sahibini mağdur ettiği ortaya çıkarıldı. MASAK raporlarından elde edilen verilere göre, 2025 yılı içerisinde şüphelilerin banka hesaplarında 45 milyon TL değerinde devasa bir işlem hacmi saptandı. Ayrıca bu tutarın 15 milyon TL'lik kısmının suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama faaliyetleri kapsamında kullanıldığı raporlara yansıdı. Çorum, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Ankara illerinde önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

14 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerin ikametgahlarında, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Aramalar sonucunda 2 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 44 fişek, 1 kılıç, 18 cep telefonu ve 14 SIM kartın yanı sıra 30 çeyrek altın, 10 gram altın, 56 bin TL nakit para, 100 avro, 8 satış sözleşmesi ve çok sayıda boş senet ele geçirildi. Operasyonun mali boyutunda ise şebekenin suçtan elde ettiği değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 46 milyon 500 bin TL olan 58 araca ve 2 taşınmaza el konuldu. Emniyetteki sorguları tamamlanan 14 zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilirken olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

