43 madencinin öldüğü Amasra katliamında kamu görevlileri hakim karşısında çıktı! Duruşmaya gelmediler

Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim 2022'de TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen grizu patlaması sonrasında 43 madenci yaşamını yitirdi. Geçen mart ayında yapılan duruşmada 20 sanık, 3 yıl 1 ay 15 gün ile 17 yıl arasında değişen hapis cezaları alırken; 3 sanık beraat etti.

KAMU GÖREVLİLERİNE SORUŞTURMA İZNİ

Maden faciasının sonrasında geçen yıl 31 Ekim'de bilirkişi raporunun oluşması ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, aralarında eski TTK Genel Müdürü Kazım Ergün, eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Ergün, üst düzey yöneticiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müettişfleri ile Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEK) müfettişlerinin de bulunduğu 10 kişi hakkında soruşturma izni verdi. Bartın Cumhuriyet Savcılığı tarafından 10 kişi hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

TUTUKSUZ SANIKLAR KATILMADI

Bartın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında ilk duruşma bugün görüldü. Duruşmaya, grizu faciasında hayatlarını kaybeden madenci yakınları ile taraf avukatları katıldı. Duruşmaya 10 tutuksuz sanık katılmazken, müşteki avukatları davaya katılma taleplerini iletti. Mahkeme başkanının söz verdiği ve davaya katılma talebinde bulunan avukatlar, maden faciası davasının geçen mart ayında sonuçlandığını, bilirkişi raporunun da bakanlığın soruşturma izni verdiği üst düzey yöneticilerin olayla ilgili illiyet bağını ortaya koyduğunu belirterek, davaya katılma talebinde bulundu.

AVUKATLARIN TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, savcılığın iddianamesinde 'Görevi kötüye kullanma' suçu olduğunu, 'Öldürme suçu' olmadığını belirterek, avukatların müdahillik taleplerini reddetti. Duruşma ertelendi.

Duruşma çıkışında madenci yakınları mahkemenin verdiği ara karara tepki gösterirken, müşteki avukatlarından Derviş Emre Aydın, "Biz mağdur ailelerinin avukatları olarak katliamın ilk gününden bu yana soruşturma ve kovuşturma süreçlerine katıldık. Bugün, katliamın başında başlatılan soruşturma sürecinde soruşturma izni verilmeyen sanıklar ve şüpheliler hakkında 3 senenin sonunda Danıştay'a yaptığımız itirazlar sonucunda soruşturma sürecinin ilk yargılaması bugün yapıldı. Bu duruşmaya, katliamda hayatlarını kaybeden işçilerin yok sayıldığı nitelendirilmesi ile 'Görevi kötüye kullanma' iddianamesiyle davaya başlandı.

Davaya katılma talebimizi ve dosyaya eklenmesini istedik. Savcılık da bizim lehimizde görüş belirtti. Fakat buna rağmen mahkeme heyeti, görevi kötüye kullanma suçunun görev suçu olduğu şeklinde bir değerlendirme yaparak, bizim taraflardan öldürme konusunda suç duyurusunda bulunabileceğimizi belirtti ve görev suçu yapılan yargılamada katılma talebimizi reddetti. Bu durumu kesinlikle kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.