40 yaşındaki adam çocuklarının gözü önünde öldürüldü

40 yaşındaki adam çocuklarının gözü önünde öldürüldü
Yayınlanma:
Diyarbakır'da 40 yaşındaki Erkan Ceylan, çocuklarının gözü önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Erkan Ceylan çocuklarının yanında Y.D. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan 40 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLANDI

Sabah saatlerinde Erkan Ceylan, Alipınar Mahallesi'ndeki evinin önünde aracına bindiği sırada yanına gelen Y.D. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak yere yığılan adamı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

cocuklarinin-yaninda-ugradigi-bicakli-sa-910267-270465.jpg

40 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ceylan hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ceylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

cocuklarinin-yaninda-ugradigi-bicakli-sa-910265-270465.jpg

Olay sonrası şüpheli Y.D.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak:DHA

Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Türkiye
Bisiklet sürerken başına isabet eden kurşunla can vermişti! O maganda yakalandı
Bisiklet sürerken başına isabet eden kurşunla can vermişti! O maganda yakalandı
Ölüme meydan okudu 10 yıl sonra ayağa kalktı
Ölüme meydan okudu 10 yıl sonra ayağa kalktı
Son dakika | Edremit'te orman yangını
Son dakika | Edremit'te orman yangını