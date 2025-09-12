40 yaşındaki adam çocuklarının gözü önünde öldürüldü
Diyarbakır'da 40 yaşındaki Erkan Ceylan, çocuklarının gözü önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Erkan Ceylan çocuklarının yanında Y.D. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan 40 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLANDI
Sabah saatlerinde Erkan Ceylan, Alipınar Mahallesi'ndeki evinin önünde aracına bindiği sırada yanına gelen Y.D. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
Çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak yere yığılan adamı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
40 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ceylan hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ceylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası şüpheli Y.D.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Kaynak:DHA
