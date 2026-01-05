4 ilde kar kabusu! 92 yol kapandı

Elazığ, Şırnak, Batman ve Bingöl'de 92 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Elazığ İl Özel İdaresi tarafından alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar ve tipi sebebiyle ilçelerden Maden'de 1 ve Karakoçan'da 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ta da belediye ekipleri tarafından kent merkezinde başlatılan kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap'ta 5 ve Uludere'de 1 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Batman'da ise kar yağışı nedeniyle 59 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, Gercüş'te 4, Kozluk'ta 3 ve Sason'da 52 yerleşim yerinin yolunu kardan temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

ÇALIŞMALAR 110 PERSONEL VE 53 ARAÇLA DEVAM EDİYOR

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre de, ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 2, ilçelerden Adaklı'da 1, Genç'te 17, Solhan'da 2 ve Yayladere'de 2 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Kapanan yolların ulaşıma açılması için 110 personel ve 53 araçla çalışmalar yapılıyor.