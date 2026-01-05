4 ilde kar kabusu! 92 yol kapandı

4 ilde kar kabusu! 92 yol kapandı
Yayınlanma:
Elazığ, Şırnak, Batman ve Bingöl’de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 92 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ, Şırnak, Batman ve Bingöl'de 92 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Elazığ İl Özel İdaresi tarafından alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar ve tipi sebebiyle ilçelerden Maden'de 1 ve Karakoçan'da 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ta da belediye ekipleri tarafından kent merkezinde başlatılan kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap'ta 5 ve Uludere'de 1 yerleşim yerinin yolu kapandı.

4-ilde-kar-kabusu-92-yol-kapandi-1.jpg

Uzman isim gününü vererek uyardı: İstanbul'a kar ve dondurucu soğuk geliyorİstanbul'a kar geliyor

Batman'da ise kar yağışı nedeniyle 59 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, Gercüş'te 4, Kozluk'ta 3 ve Sason'da 52 yerleşim yerinin yolunu kardan temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

ÇALIŞMALAR 110 PERSONEL VE 53 ARAÇLA DEVAM EDİYOR

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre de, ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 2, ilçelerden Adaklı'da 1, Genç'te 17, Solhan'da 2 ve Yayladere'de 2 yerleşim yerinin yolu kapandı.

4-ilde-kar-kabusu-92-yol-kapandi-2.jpg

Türkiye buz kesti: Termometreler eksi 27'yi gördü! Yollar kapandı, akarsu ve göller donduTermometreler eksi 27'yi gördü!

Kapanan yolların ulaşıma açılması için 110 personel ve 53 araçla çalışmalar yapılıyor.

Kaynak:AA

Uzman isim gününü vererek uyardı: İstanbul'a kar ve dondurucu soğuk geliyor
Süper Kupa’da ilk randevu: Aslan mı Fırtına mı?
Süper Kupa başlamadan buz kesti
2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Türkiye
Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Özmen'den çağrı: Maduro'yu serbest bırak! Can güvenliğim yok
Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Özmen'den çağrı: Maduro'yu serbest bırak! Can güvenliğim yok
Girlevik Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu: Görenleri hayran bıraktı!
Girlevik Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu: Görenleri hayran bıraktı!
Uyuşturucu ticaretinden aranan şahıs rezidanstan çıktı!
Uyuşturucu ticaretinden aranan şahıs rezidanstan çıktı!