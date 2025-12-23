4 ilde FETÖ operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya merkezli olmak üzere Ankara, Kocaeli ve Aydın illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon neticesinde örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 7 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.

YASAKLI YAYINLAR VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda delile el konuldu. Ele geçirilen malzemeler arasında, yasaklı kategoride bulunan kitaplar, örgütsel propaganda içerikli CD’ler, incelenmek üzere el konulan çok sayıda dijital materyal yer aldı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından Sakarya Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, şüphelilerden 3’ünün tutuklanmasına karar verirken, 4 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.