4 aylık yavru köpeğe sopalı işkence! Vicdansız adam gözaltına alındı

Sivas’ın Gemerek ilçesi Sızır beldesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, 44 yaşındaki İ.K., kendisine ait arazide 4 aylık yavru köpeğe sopayla defalarca vurdu. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından jandarma ekipleri harekete geçerek şüpheliyi gözaltına aldı.

Sivas Valiliği, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları belirtti:

"İlimiz Gemerek ilçesi Sızır Beldesi’nde çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, 44 yaşındaki İ.A isimli şahsın kendisine ait 4 aylık köpeğe şiddet uyguladığı görülmüştür. Söz konusu görüntülerin bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine valiliğimiz talimatıyla ilçe jandarma ekiplerimiz derhal harekete geçmiş, şüpheli İ.A kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı başta olmak üzere yetkili ve ilgili birimler harekete geçmiş ve şahısla ilgili işlemler tesis edilmiştir. Meydana gelen olayda şiddet gören köpek gerekli sağlık kontrollerinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından barınağa teslim edilmiştir. Sivas Valiliği olarak hayvanlara yönelik her türlü kötü muamelenin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Devletimizin kanunları, hayvan haklarını korumayı güvence altına almakta; vatandaşlarımızın da duyarlılığıyla bu tür olaylara asla müsamaha gösterilmemektedir"