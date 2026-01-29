370 kişiye mezar olan konutların inşacısına "kapasite artırım" müjdesi

Antakya Güzelburç Mahallesi’nde bulunan tesisle ilgili kapasite artış kararı, çevre ve sosyal etkileri bakımından dikkat çekici detaylar barındırıyor. Proje kapsamında tesisin saatte 90 metreküp olan mevcut üretim kapasitesi 150 metreküpe çıkarılacak. Bu artışla birlikte yıllık üretim 216 bin metreküpten 360 bin metreküpe, yani yaklaşık 864 bin tona yükselecek. Tesisin konumu ise oldukça kritik bir noktada yer alıyor; üretim alanı, hala kalıcı konutlarına kavuşamamış depremzedelerin yaşamını sürdürdüğü Geçici Ay Yıldız Konteyner Kenti’ne sadece 25 metre mesafede bulunuyor. Ayrıca kapasite artışının yapılacağı bu bölge, resmi arazi varlığı haritalarına göre birinci sınıf sulu tarım arazisi niteliği taşıyor.

SABIKALI ŞİRKETE DEV İHALELER VE ONAYLAR

Mehmet İhsan Aydeğer’in sahibi olduğu Mimaray İnşaat, 6 Şubat depremlerinden bu yana aldığı yüksek bedelli kamu ihaleleri ve hakkında devam eden yargı süreçleriyle tartışılmaya devam ediyor. BirGün'den İlayda Sorku'nun haberine göre; şirket, Emlak Bank Konutları’nın yıkılmasına ilişkin davada tutuksuz yargılanan Aydeğer’in yönetiminde olmasına rağmen, TOKİ’den 1,6 milyar TL değerinde deprem konutu ihalesi almasıyla gündeme gelmişti. Oysa aynı şirket, deprem felaketinin ardından yapılan denetimlerde standart dışı ve belgesiz üretim yaptığı gerekçesiyle idari para cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca, yapılan incelemeler sonucunda şirketin gerekli zorunlu belgelere sahip olmadan beton agregası üretip sattığı da resmi makamlarca belgelenmişti.

ÇED gerekli değil dediler cennet şelaleyi çamura gömdüler

MAĞDURİYETİN YANI BAŞINDA BÜYÜYEN TESİS

370 kişinin yaşamını yitirdiği konutların sorumluları arasında gösterilen bir ismin, depremzedelerin barındığı konteyner kentlerin hemen dibinde kapasite artırım onayı alması tepkileri de beraberinde getirdi.