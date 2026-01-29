370 kişiye mezar olan konutların inşacısına "kapasite artırım" müjdesi

370 kişiye mezar olan konutların inşacısına "kapasite artırım" müjdesi
Yayınlanma:
Hatay’da 6 Şubat depremlerinde 370 kişiye mezar olan Emlak Bank Konutları’nın inşasında yer alan ve davası devam eden Mehmet İhsan Aydeğer’in sahibi olduğu Mimaray İnşaat, kapasite artırım onayı aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şirketin hazır beton üretim tesisinin kapasitesini %66 artırmasına izin veren ÇED onayını verdi.

Antakya Güzelburç Mahallesi’nde bulunan tesisle ilgili kapasite artış kararı, çevre ve sosyal etkileri bakımından dikkat çekici detaylar barındırıyor. Proje kapsamında tesisin saatte 90 metreküp olan mevcut üretim kapasitesi 150 metreküpe çıkarılacak. Bu artışla birlikte yıllık üretim 216 bin metreküpten 360 bin metreküpe, yani yaklaşık 864 bin tona yükselecek. Tesisin konumu ise oldukça kritik bir noktada yer alıyor; üretim alanı, hala kalıcı konutlarına kavuşamamış depremzedelerin yaşamını sürdürdüğü Geçici Ay Yıldız Konteyner Kenti’ne sadece 25 metre mesafede bulunuyor. Ayrıca kapasite artışının yapılacağı bu bölge, resmi arazi varlığı haritalarına göre birinci sınıf sulu tarım arazisi niteliği taşıyor.

SABIKALI ŞİRKETE DEV İHALELER VE ONAYLAR

Mehmet İhsan Aydeğer’in sahibi olduğu Mimaray İnşaat, 6 Şubat depremlerinden bu yana aldığı yüksek bedelli kamu ihaleleri ve hakkında devam eden yargı süreçleriyle tartışılmaya devam ediyor. BirGün'den İlayda Sorku'nun haberine göre; şirket, Emlak Bank Konutları’nın yıkılmasına ilişkin davada tutuksuz yargılanan Aydeğer’in yönetiminde olmasına rağmen, TOKİ’den 1,6 milyar TL değerinde deprem konutu ihalesi almasıyla gündeme gelmişti. Oysa aynı şirket, deprem felaketinin ardından yapılan denetimlerde standart dışı ve belgesiz üretim yaptığı gerekçesiyle idari para cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca, yapılan incelemeler sonucunda şirketin gerekli zorunlu belgelere sahip olmadan beton agregası üretip sattığı da resmi makamlarca belgelenmişti.

ÇED gerekli değil dediler cennet şelaleyi çamura gömdülerÇED gerekli değil dediler cennet şelaleyi çamura gömdüler

MAĞDURİYETİN YANI BAŞINDA BÜYÜYEN TESİS

370 kişinin yaşamını yitirdiği konutların sorumluları arasında gösterilen bir ismin, depremzedelerin barındığı konteyner kentlerin hemen dibinde kapasite artırım onayı alması tepkileri de beraberinde getirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
Türkiye
Kuryelerin yaş sınırında değişiklik
Kuryelerin yaş sınırında değişiklik
Teğmenlerin ihraç davasında karar gelmeden önce MSB harekete geçmiş
Teğmenlerin ihraç davasında karar gelmeden önce MSB harekete geçmiş
Son dakika | Askerlik yerleri belli oldu!
Son dakika | Askerlik yerleri belli oldu!