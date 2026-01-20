36 köyde bir haftadır elektrik yok! CHP'li isim 'mağduriyet çok büyük' diyerek açıkladı

Elazığ İl Genel Meclisi CHP’li Üyesi Suat Ören, Maden ilçesine bağlı 36 köyde 8 gündür elektrik kesintisi yaşandığını belirtti. Ören, sadece Gezin ve Durmuştepe köylerinde elektrik verilebildiğini vurgulayarak yurttaşların mağdur olduğunu söyledi.

Ören, bölgede yaklaşık 8 gündür süren yoğun kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediğini ifade etti. Maden ilçesindeki 38 köy ve 72 mezranın yollarının çoğu açılmış olsa da elektrik hizmetinin sadece Gezin ve Durmuştepe’de verilebildiğini aktardı.

Ören, "Çok büyük mağduriyetler yaşanıyor. Yetkililere sesleniyorum. Çam direkler değil, demir direkler devrilmiş. Bu bir soru işareti oluşturuyor. Herkes bunun farkına varsın. Demek ki demir direkler çok ince direklerden yapılmış. Köylerde su olmadığı için artezyenle suları karşılıyoruz.

Elektrik olmayınca artezyenler çalışmıyor. Mağduriyet çok büyük. Bu bölgedeki köylerde hayvancılık yapılıyor. 35 köyümüzde hayvancılık var. Yetkililere sesleniyorum. Elazığ ilinde elektrik personeli yetersizse çevre illerden buraya aktarın. Elazığ Valisi'ne de sesleniyorum. Özellikle AKSA Müdürü'ne; bu bölgede 30 metre aralıklarla dikilmesi gereken direkler 50 metre arayla dikilmiş. Yan tarafta bakıyorsunuz çam direklerde sorun yok. Demir direkler yerde. Eğer tek damar kablo ile bu direkler çekilmiş olsaydı hiç bir mağduriyet oluşmazdı. Talebimiz tek damarlı kapalı kablolarla bu direklerin çekilmesi" ifadelerini kullandı.