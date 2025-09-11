3,5 yaşındaki çocuğunun üzerinde sigara söndüren anne ve sevgilisi tutuklandı

3,5 yaşındaki çocuğunun üzerinde sigara söndüren anne ve sevgilisi tutuklandı
Yayınlanma:
3,5 yaşındaki çocuğun altını ıslatması üzerine önce döven sonrasında da üzerinde sigara söndüren anne ve onun sevgilisi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 3,5 yaşındaki oğlu M.D.Ç.’yi darbedip, vücudunda sigara söndürdüğü ortaya çıkan anne H.A. ile sevgilisi M.A.E.’nın (50) ifadeleri ortaya çıktı.

Anne H.A., ifadesinde, “Benim ruh sağlığım bozuk. Bu nedenle psikolojik ilaç kullanıyorum. Buna bağlı olarak da çocuğuma şiddet uyguladım. Ben çocuğuma bakamayacağımı söyleyip Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bırakmak istedim kabul etmediler. Olay günü de psikolojik ilacın ve alkolün etkisiyle şiddet uyguladım” dediği öğrenildi.

35-yasindaki-cocugu-darbedip-vucudunda-908985-270084.jpg
H.A.'nın sevgilisi M.A.E(50)

SUÇUNU İNKAR ETMEDİ

H.A.’nın sevgilisi M.A.E. ise ifadesinde, “Ben H.A.’ya destek oluyordum. Ben de olay günü psikolojik ilaç kullandım ve alkolü çok kaçırdım. Çocuk altını ıslatınca tokat attım kafasını sehpaya çarptı. Bir kez daha vurdum bu kez kanepeye çarptı” dediği öğrenildi.

Öte yandan küçük M.D.Ç.’nin Konya Şehir Hastanesi’nde tedavisi sürdüğü öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

