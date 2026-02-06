32 yaşındaki 3 çocuk babasını öldüren genç tutuklandı

Denizli'de 32 yaşındaki Mehmet Ali Zengin'i kamyonetinde 3 bıçak darbesiyle öldüren 20 yaşındaki Efe Keskinbalta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, 32 yaşındaki mobilya imalatçısı Mehmet Ali Zengin’in kamyonetinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Zengin’i göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen 20 yaşındaki Efe Keskinbalta, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOSYAL MEDYADA TANIŞIP ALKOL ALMIŞLAR

Karahasanlı Mahallesi’nde boş bir arazide park halindeki kamyonette işlenen cinayetin detayları, polisin çalışmasıyla gün yüzüne çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarını ve saha çalışmalarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 çocuk babası Zengin’in olaydan kısa süre önce zanlı ile bir araya geldiğini belirledi. İkilinin sosyal medya üzerinden tanıştığı ve olay gecesi kamyonette birlikte alkol aldıkları tespit edildi.

Araç muayenesinde dehşet! Polis memurunu döverek öldürdülerAraç muayenesinde dehşet! Polis memurunu döverek öldürdüler

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

İddiaya göre, alkol aldıkları sırada ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Efe Keskinbalta, yanındaki bıçakla Zengin’i göğsünden üç kez bıçakladı. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı ise hızla kaçtı.

mobilya-ustasini-bicaklayarak-olduren-su-1153806-342621.jpg

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Polis ekiplerince evinde kıskıvrak yakalanan Keskinbalta’nın emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanırken; hayatını kaybeden Mehmet Ali Zengin, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

DHA-AA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

