3 ay önce ehliyet alan sürücü fren yerine gaza bastı: Otomobiliyle depoya daldı!

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Sultan Selim Mahallesi’nde meydana gelen olayda, annesini ziyarete giden Sinan G., evden çıktıktan sonra otomobiline bindi ve yokuştan indiği sırada, iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederken otomobili, sokağın sonunda bulunan depoya daldı. Sürücü Sinan G. kazadan yara almadan kurtulurken depoda ve araçta hasar oluştu.

EHLİYETİNİ 3 AY ÖNCE ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI!

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine intikal eden polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı. Yapılan kontrollerde, Sinan G.’nin ehliyetini ve aracını yaklaşık 3 ay önce aldığı ortaya çıktı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Söz konusu görüntülerde, yokuştan inen otomobilin büyük bir gürültüyle depoya girdiği anlar görüldü. Görüntülerde, sesleri duyan vatandaşlar ise koşarak olay yerine gelirken araçtan inen sürücü, kazanın ardından panikle sokağa koşuyor.

ARAÇ VE DEPODA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ!

Öte yandan, kazada araçta yaklaşık 250 bin lira değerinde hasar meydana geldiği bildirildi. Aracın çarpması sonucu depoda meydana gelen hasarın boyutu ise ekspertiz incelemesinden sonra belli olacağı kaydedildi.

(DHA)