3 ay önce ehliyet alan sürücü fren yerine gaza bastı: Otomobiliyle depoya daldı!

Yayınlanma:
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde, ehliyetini 3 ay önce aldığı öğrenilen Sinan G., yokuştan indiği sırada fren yerine gaza bastı. Bunun üzerine araç, sokağın sonunda bulunan depoya dalarken sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Sultan Selim Mahallesi’nde meydana gelen olayda, annesini ziyarete giden Sinan G., evden çıktıktan sonra otomobiline bindi ve yokuştan indiği sırada, iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederken otomobili, sokağın sonunda bulunan depoya daldı. Sürücü Sinan G. kazadan yara almadan kurtulurken depoda ve araçta hasar oluştu.

istanbul-kagithanede-ehliyetini-3-ay-1152797-342346.jpg

EHLİYETİNİ 3 AY ÖNCE ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI!

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine intikal eden polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı. Yapılan kontrollerde, Sinan G.’nin ehliyetini ve aracını yaklaşık 3 ay önce aldığı ortaya çıktı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'daki ölümlü metrobüs kazasında şoföre tahliyeİstanbul'daki ölümlü metrobüs kazasında şoföre tahliye

Söz konusu görüntülerde, yokuştan inen otomobilin büyük bir gürültüyle depoya girdiği anlar görüldü. Görüntülerde, sesleri duyan vatandaşlar ise koşarak olay yerine gelirken araçtan inen sürücü, kazanın ardından panikle sokağa koşuyor.

istanbul-kagithanede-ehliyetini-3-ay-1152800-342346.jpg

ARAÇ VE DEPODA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ!

Öte yandan, kazada araçta yaklaşık 250 bin lira değerinde hasar meydana geldiği bildirildi. Aracın çarpması sonucu depoda meydana gelen hasarın boyutu ise ekspertiz incelemesinden sonra belli olacağı kaydedildi.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
‘Bir şeyiniz yok’ dediler, bizi gönderdiler
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
Türkiye
Son Dakika | İstanbul'da 'Club House' isimli mekana polis baskını
Son Dakika | İstanbul'da 'Club House' isimli mekana polis baskını
Çanakkale’de Atikhisar Barajı için taşkın uyarısı!
Çanakkale’de Atikhisar Barajı için taşkın uyarısı!
Son Dakika | Dilek İmamoğlu'nun kardeşi hakkında tutuklama talebi
Son Dakika | Dilek İmamoğlu'nun kardeşi hakkında tutuklama talebi