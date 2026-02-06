İstanbul'daki ölümlü metrobüs kazasında şoföre tahliye

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, 29 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişi yaşamını yitirmiş, 51 kişi ise yaralanmıştı. Yaşanan kazaya ilişkin, metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin’in de aralarında bulunduğu 5 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Bir kişi öldü 51 kişi yaralandı: Küçükçekmece davasında ara karar

Küçükçekmece 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu bulunan Düzgün Murat Çetin, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Düzgün Murat Çetin, tahliyesini talep ettiğini ifade etti.

“BU GÖRÜNTÜ İNSANLARI ALDATMAKTADIR”

İETT Metrobüs Daire Başkanlığı Metrobüs Filo Yönetim Merkezi saha amiri Şafak Yıldız, duruşmada yaptığı savunmada "Kaza anına ait bir tek görüntü var, bu görüntü de insanları aldatmaktadır. Bu olayda ki görüntüde, sanki metrobüs işaretçinin hemen arkasında gibi ama adliyenin metrobüs kısmını gören kamera görüntüsünde ise aracın 30 metre geride olduğu açıkça belli oluyor. Beraatimi talep ediyorum” ifadelerine yer verdi.

METROBÜS ŞOFÖRÜ TAHLİYE EDİLDİ!

Cumhuriyet Savcısı, yeni bir bilirkişi raporu alınmasını talep etti. Mahkeme, Düzgün Murat Çetin'in tahliyesine karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 22 Mayıs'a erteledi.