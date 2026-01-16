2'nci Selim döneminden kalma cami alev alev yandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde 450 yıl önce 2'nci Selim döneminde inşa edilen Elekler Camisi çıkan yangında küle döndü.

450 YILLIK CAMİ YANGINA KÜLE DÖNDÜ

Ovaşehir köyünün Gemicioğlu Mahallesi'nde Osmanlı padişahlarından 2'nci Selim'in tahtta olduğu dönemde inşa edilen Elekler Camisi'nde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Cuma namazı çıkarken camiden yükselen alevlerin kısa süre içerisinde büyümesi üzerine cemaat can havliyle kendini dışarıya attı.

İhbar üzerine köye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken cami, kullanılamaz hale geldi.

Adana'da plastik deposunda yangın: İş yeri kullanılamaz hale geldi

"2 REKAT NAMAZ KILDIKTAN SONRA HEMEN DIŞARI ÇIKTIK"

Yangın sırasında camide bulunan cemmatten Faik Savaş, "450 yıllık tarihi camimiz yangına teslim oldu. 2 rekat namazı kıldık. Duman ve koku sardı. Yanımda hoca vardı. Koku var dedi. Dışarı çıktık hemen. İçerisi dumanla dolmuş" dedi.

450 yıllık Elekler Camisi'ni küle çeviren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.