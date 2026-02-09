29 ilde FETÖ operasyonu: 63 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki hafta içerisinde 29 ilde FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonların bilançosunu açıkladı. Jandarma ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda 63 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN FAALİYETLERİ

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, aralarında İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'nın da bulunduğu 29 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında yakalanan şüphelilerin örgüt içindeki faaliyetleri saptandı. Buna göre şahısların; örgütün sözde güncel yapılanmasında aktif görev aldıkları, ankesörlü telefonlar üzerinden örgüt sorumlularıyla haberleşme trafiği yönettikleri ve örgütle bağlantılı sözde yardım kuruluşları aracılığıyla finansal destek sağladıkları belirlendi. Ayrıca, sosyal medya platformlarında örgüt propagandası yaptıkları ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edildi.

41 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 63 şüpheliden adliyeye sevk edilen 41'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şahısların emniyet ve adliyedeki işlemleri devam ediyor.