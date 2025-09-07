25 yaşındaki Emine'nin sır ölümü: Eşi tutuklandı!

Olay, 5 Eylül günü Bahri Mahallesi’nde meydana geldi. Yusuf Kolay, eşi Emine Kolay'ı mutfakta bıçakla yaralanmış halde bulduğunu ihbar etti.

Bunun üzerine eve gelen sağlık ekipleri, bir çocuk annesi Emine Kolay’ı hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kolay, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında Emine Kolay'ın eşi Yusuf Kolay gözaltına alındı. Kolay’ın, jandarmadaki ifadesinde 2 yıllık evli olduklarını ve eşinin mutfakta bıçağın üzerine düşmüş halde bulduğunu öne sürerek, "Ben odada oturuyordum. Mutfaktan çığlık sesi gelince gittiğimde eşim kanlar içinde yerde yatıyordu” dediği belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Kolay, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emine Kolay'ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından memleketi Adıyaman'ın Sincik ilçesinde toprağa verildi.