Kış mevsiminin etkisini sürdürdüğü ocak ayının son günlerinde, baharın habercisi olarak kabul edilen cemreler yeniden gündeme geldi. Doğada ısınma sürecinin başladığına işaret ettiğine inanılan cemre düşmeleri, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da yakından takip edilmeye başlandı.

Soğuk havaların ne zaman etkisini kaybedeceğini merak eden vatandaşlar, cemrelerin havaya, suya ve toprağa düşeceği tarihleri araştırdı.

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞECEK?

Halk takvimine göre kasım günlerinin 100’üncü gününden 5 gün sonra cemreler düşmeye başlıyor. Buna göre 2026 yılı cemre düşme tarihleri şöyle:

Birinci cemre: 19-20 Şubat’ta havaya

19-20 Şubat’ta havaya İkinci cemre: 26-27 Şubat’ta suya

26-27 Şubat’ta suya Üçüncü cemre: 5-6 Mart’ta toprağa

CEMRE HER YIL AYNI TARİHTE Mİ DÜŞER?

Halk inanışına göre cemreler her yıl yaklaşık olarak aynı tarihlerde düşer. Küçük gün farkları olsa da genel kabul gören tarihler değişmez. Bu tarihler halk takvimine göre belirlenir.

CEMRELER NEDEN BİRER HAFTA ARAYLA DÜŞER?

Cemrelerin birer hafta arayla düşmesi, halk takvimine dayanan geleneksel bir kabuldür. Bu sıralama, doğadaki ısınmanın aşamalı gerçekleştiği düşüncesine dayanır. Önce havanın, ardından suyun ve son olarak toprağın ısınmaya başlaması, mevsim geçişinin kademeli ilerlediğini simgeler.

CEMRE NEDİR?

Cemre kelimesi Arapça kökenli olup 'kor' veya 'ateş' anlamına gelir. Halk takviminde cemre, havanın, suyun ve toprağın ısınmasını simgeleyen sembolik bir kavramdır. Bilimsel bir meteoroloji terimi olmamakla birlikte, yüzyıllardır Anadolu’da ve Orta Asya’da mevsimsel değişimlerin göstergesi olarak kullanılır.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Cemre düşmesi, halk inanışına göre kış mevsiminin sonuna yaklaşıldığını ve doğada ısınma sürecinin başladığını ifade eden bir doğa olayıdır. Cemrelerin birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılır. Bu süreç, baharın gelişinin ilk işaretleri olarak kabul edilir.

CEMRE NEDEN DÜŞER?

Cemre düşmesi, bilimsel bir olaydan ziyade halk takvimine dayanan kültürel bir inanıştır. Mevsim geçişleri sırasında güneş ışınlarının etkisinin artması ve günlerin uzamasıyla birlikte doğada yaşanan ısınma, cemre düşmesi olarak sembolleştirilmiştir.

CEMRE NEYİN HABERCİSİDİR?

Cemre, baharın yaklaştığının ve doğanın canlanma sürecine girdiğinin habercisi olarak kabul edilir. Havaların yavaş yavaş ısınacağı, kar ve don olaylarının azalacağı yönünde bir işaret olarak değerlendirilir.

CEMRE DÜŞTÜKTEN SONRA HAVA NASIL OLUR?

Cemre düşmesinin ardından havalarda ani bir ısınma yaşanmaz. Ancak soğukların etkisinin yavaş yavaş azaldığı, gündüz sıcaklıklarının yükselmeye başladığı gözlemlenir. Hava koşulları bölgeye göre farklılık gösterebilir ve zaman zaman soğuk hava dalgaları da görülebilir.

CEMRE İLE BAHAR AYNI ŞEY Mİ?

Cemre ile bahar aynı kavram değildir. Cemre, baharın yaklaştığını haber veren bir geçiş sürecini ifade eder. Bahar ise meteorolojik ve takvimsel olarak 21 Mart’ta başlayan bir mevsimdir.

CEMRE HAVALARI GERÇEKTEN ISITIR MI?

Cemre, doğrudan havayı ısıtan fiziksel bir olay değildir. Isınma, güneş ışınlarının açı değişimi ve günlerin uzamasıyla gerçekleşir. Cemre ise bu doğal sürecin halk arasında sembolik olarak adlandırılmış hâlidir.

CEMRE DÜŞTÜKTEN SONRA KAR YAĞAR MI?

Cemrelerin düşmesi, kışın tamamen sona erdiği anlamına gelmez. Cemre sonrasında da kar yağışı ve soğuk hava görülebilir. Uzmanlara göre cemre, ani bir ısınmayı değil, mevsim geçişinin başladığını simgeler. Bu nedenle cemre sonrasında hava koşulları bölgesel olarak değişiklik gösterebilir.

CEMRE BİLİMSEL Mİ, İNANIŞ MI?

Cemre düşmesi bilimsel bir meteoroloji olayı değildir. Halk takvimine ve geleneksel inanışlara dayanır. Ancak cemre tarihlerinin, mevsim geçişlerinin başladığı dönemlerle örtüşmesi nedeniyle toplumda uzun yıllardır kabul görmüştür.

CEMRE DÜŞME GELENEKLERİ NELERDİR?

Cemre düşmesi, özellikle kırsal bölgelerde çeşitli geleneklerle anılır. İlk cemreden sonra hayvanların dışarı çıkarılması, tarla ve bahçe hazırlıklarına başlanması yaygın uygulamalar arasındadır. Bazı yörelerde cemre, bereketin ve bolluğun habercisi olarak görülür ve bahar hazırlıkları bu dönemde hız kazanır.

CEMRE TÜRKİYE DIŞINDA DA BİLİNİR Mİ?

Cemre inancı yalnızca Türkiye’ye özgü değildir. Orta Asya, Balkanlar ve Orta Doğu’nun bazı bölgelerinde benzer mevsim geçiş inanışları bulunmaktadır. Ancak “cemre” adı ve detaylı takvimi en yaygın olarak Anadolu’da kullanılır.