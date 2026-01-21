2 yıl arayla iki kadına kıyan caninin kardeşi de tutuklandı

Mihriban Yılmaz, "biriyle görüşeceğim" diyerek akrabalarının evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmemiş, dayısının kiracısı olan Fatih İnan tarafından öldürülerek ormana gömüldüğü ortaya çıkmıştı.

Zanlı Fatih İnan’ın, Mihriban Yılmaz cinayeti sonrası yapılan derinlemesine incelemeler, 24 yaşındaki iş güvenliği uzmanı Naile Büşra Sarıgül'ün ölümüne ilişkin dosyayı da açtırdı.

MİHRİBAN CİNAYETİ NAİLE BÜŞRA CİNAYETİ DOSYASINI YENİDEN AÇTIRMIŞTI

Mihriban Yılmaz cinayeti soruşturma sürerken, İnan'ın 2023'te de Manisa'daki olayla bağlantısı olduğu ortaya çıktı.

Mihriban Yılmaz cinayetinde cinsel istismar şüphesi ortaya çıktı! Adım adım güvenini kazanmış

Yunusemre ilçesinde fabrikada iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Naile Büşra Sarıgül'ün, 3 Ağustos 2023'te yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği, Sarıgül'den alınan DNA örneklerinde Fatih İnan'a ait sperm örneklerine rastlandığı belirlendi. Ölümün kalp krizi sonucu meydana geldiği belirtilerek İnan hakkında 'Kovuşturmaya yer yok' kararı verildi.

Mihriban Yılmaz soruşturması kapsamında Fatih İnan'ın kardeşi Ömer İnan'nın, amcası K.İ. ile mesajlaştığı tespit edildi.

K.İ.'nin, 'Eskisinden korkmuyorum, bundan korkuyorum' şeklindeki mesajına Ömer İnan'ın 'Ses etmeyin' diye yanıt verdiği ve ifadesinde söz konusu mesajların Naile Büşra Sarıgül'ün ölümüyle ilgili olduğunu söylediği belirtildi. Bu gelişme üzerine soruşturma savcısı, Sarıgül'ün ölümüyle ilgili verilen 'Kovuşturmaya yer yok' kararının kaldırılmasını talep etti.

Mihriban Yılmaz’ı katledip gömmüştü! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

2 YIL ARAYLA İKİ KADINA KIYAN CANİNİN KARDEŞİ DE TUTUKLANDI

Yeniden ifadesi alınan Fatih İnan'ın, Naile Büşra Sarıgül ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu söylediği ancak tanıkların bu durumu doğrulamadığı kaydedildi. Savcı, İnan'ın Sarıgül ile rızası dışında cinsel birliktelik yaşadıktan sonra inşaatın 2'nci katından ittiği, bu durumun akrabaları tarafından da bilindiği gerekçesiyle suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunduğunu belirtti.

Mihriban Yılmaz'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Fatih İnan, Sarıgül'e yönelik 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından da tutuklandı.

Soruşturmada Fatih İnan'ın kardeşi Ömer İnan da 16 Ocak'ta gözaltına alındı. Ömer İnan'ın, kardeşi Fatih İnan'ın kasten öldürme eylemine yardım eden sıfatıyla iştirak ettiği belirtildi. Cep telefonlarının incelemeye alındığı, dosyada delillerin henüz tam olarak toplanmadığı ve yeni şüphelilerin eklenebileceği ifade edildi. Ömer İnan, aynı gün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi' gerekçesiyle tutuklandı.