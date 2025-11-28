2 suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 73 gözaltı! 530 milyonu aşan mal varlığına el konuldu

Yayınlanma:
Konya’da 2 ayrı suç örgütüne düzenlenen operasyonda 73 şüpheli gözaltına alınırken, 530 milyonu aşan mal varlıklarına el konuldu.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kara para suçuna yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Konya’da faaliyet gösteren ‘Ç.’ organize suç örgütünü deşifre etti.

'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' dosyasında yeni gelişme: Avukatı ve polisler dahil 9 kişiye gözaltı'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' dosyasında yeni gelişme: Avukatı ve polisler dahil 9 kişiye gözaltı

'Ç' SUÇ ÖRGÜTÜNDEN 23 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Örgüt liderleri H.Ç. ve İ.Ç. ile toplam 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkmasının ardından Konya ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

22 TAŞINMAZ, 21 ARAÇ VE 45 BANKA HESABI

Hakkında yakalama kararı bulunan 23 şüpheli gözaltına alınırken, 11 milyon 340 bin TL değerinde ziynet eşyası, 847 bin 950 TL nakit para, 12 bin 200 dolar, 1015 avro, 1 adet ruhsatsız tabanca, 293 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilere ait piyasa değeri 340 milyon 690 bin TL olan 22 taşınmaza ve 21 araca satılamaz şerhi, ayrıca 45 banka hesabına bloke konuldu.

'B' SUÇ ÖRGÜTÜNDEN 58 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

KOM ekipleri ayrıca, liderliğini O.B. ve Ö.B.’nin yaptığı ‘B.’ organize suç örgütünü de deşifre etti. O.B. ve Ö.B.’nin aralarında bulunduğu 58 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerden 50’si gözaltına alındı. Şüphelilerin ‘Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak’, ‘Nitelikli yağma’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Silahla yaralama’, ‘Uyuşturucu ticareti’ ve çeşitli suçlardan gelir elde ettikleri tespit edildi.

3 TAŞINMAZ, 41 ARAÇ VE 168 BANKA HESABI

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması kapsamında piyasa değeri 181 milyon 355 bin TL olan 3 taşınmaza ve 41 araca satılamaz şerhi konuldu, 168 banka hesabı bloke edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Türkiye
Hatay’da 13 kaçak göçmen yakalandı
Hatay’da 13 kaçak göçmen yakalandı
Park halindeki 3 araca çarpan alkollü sürücüden garip istek: Beni morga götürün
Park halindeki 3 araca çarpan alkollü sürücüden garip istek: Beni morga götürün