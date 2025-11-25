'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' dosyasında yeni gelişme: Avukatı ve polisler dahil 9 kişiye gözaltı

Ayhan Bora Kaplan, "silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "8 kişiye yönelik kasten yaralama", "2 kişiye yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ağırlaşmış yaralamaya azmettirme" ve "suçluyu kayırmaya azmettirme" suçlarından toplam 68 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ayhan Bora Kaplan davasında sanık polislerin savunması pes dedirtti: Her devlet memuru kupon peşindedir

JANDARMADAN YENİ OPERASYON

T24’ün haberine göre, Ayhan Bora Kaplan’ın avukatı Tarık Teoman ile bazı polislerin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Operasyon Ankara Jandarma KOM tarafından gerçekleştirildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan isimlerden birinin de 'Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'ne yapılan operasyon sonrası Dubai’ye kaçtığı iddia edilen avukat Cengiz Haliç olduğu belirtildi.

CEZADAN ÇOK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİREN POLİSLERİN TUTUKLANMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Mahkeme kararında, Kaplan’a verilen cezanın gerekçesinden çok, yargılama sürerken yaşanan gizli tanık krizi ve operasyonu gerçekleştiren polislerin tutuklanması sürecine ilişkin değerlendirmeler dikkat çekti.

Kararda, operasyonu yapan polislerin, gizli tanık olduğu ortaya çıkan sanık Serdar Sertçelik’in yurt dışına kaçması ve sonrasında Sertçelik ile yapılan bazı görüşmeleri nedeniyle yargılandıklarına dikkat çekilerek, "bu durumun toplanan delillere etkisinin bulunmadığı ve delilleri hukuka aykırı hale getirmediğine, polislerin 'sanıklar aleyhine soruşturmada toplanan delillerin sıhhatine halel getirecek' herhangi bir eylemlerinin tespit edilmediğine" vurgu yapıldı.

Mahkemenin kararında "kolluk görevlileri hakkında iddia edilen bu eylemler sübut bulsa dahi söz konusu eylemlerin sanıklar aleyhine değil, ancak lehine bir durum olarak değerlendirilebileceği" belirtildi.

Gizli tanık Ü5’in de ara celsede alınan beyanından sonra ifadesinden vazgeçtiği hatırlatılan kararda, "Gizli tanığın mahkememizce beyanlarının alınmasına başlanmadan önce ve beyanlarının alınmasından sonra yanında bulunan naip hakime ısrarla ses kayıtlarının imha edilmesini, zira sanıklardan birinin sevgilisinin adliyede savcı olduğunu, bu savcının ses kayıtlarına ulaşarak kimliğini ifşa edebileceğini söyleyerek korktuğunu belirttiği" anlatıldı.