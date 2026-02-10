19 yıllık sırrı "Mizan Operasyonu" çözdü: 3 kayıp dosyasında 3 tutuklama!

Yayınlanma:
Bilecik’te 2006-2007 yıllarında kaybolan 3 kişinin bir çiftlikte öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla düzenlenen "Mizan Operasyonu"nda yakalanan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bilecik’te 2006 ve 2007 yıllarında kaybolan üç kişinin akıbetini belirlemek amacıyla başlatılan geniş kapsamlı soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HTS KAYITLARI VE KAZI ÇALIŞMALARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, 2006 ve 2007 yıllarında kaybolan O.K., M.B. ve Y.Ö.’nün izine teknolojik imkanlar ve teknik takip çalışmalarıyla ulaşıldı. 85 farklı GSM hattına ait HTS kayıtlarının eriye dönük incelenmesi sonucunda, her üç kişinin de son baz sinyallerinin Vezirhan beldesinde kesildiği tespit edildi. Bu gelişme üzerine Mahan Mahallesi’ndeki bir çiftlikte gerçekleştirilen toprak altı incelemelerinde ve kazı çalışmalarında, insan kemiği olduğu değerlendirilen 4 bulguya rastlandı. Ele geçirilen numuneler, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Emekliliğine 4 gün vardı: Polis memuru kazada hayatını kaybettiEmekliliğine 4 gün vardı: Polis memuru kazada hayatını kaybetti

7 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN VE TUTUKLAMALAR

Emniyet Genel Müdürlüğü desteğiyle Bilecik merkezli; Mersin, Kütahya, Kocaeli, Bursa, Bolu ve Ankara’da düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda dijital materyallerin yanı sıra ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S., E.U. ve H.Ş., cinayetleri işlediklerine dair kuvvetli şüphe üzerine tutuklanırken, bir şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

AA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türklere vize muafiyeti geldi: Balkanlar’dan sonra büyük sürpriz
Türklere vize kalktı
Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
Türkiye
Kayserili Rıfat Özdemir'in "Epstein benzerliği" isyanı: Şehri terk etme kararı aldı!
Kayserili Rıfat Özdemir'in "Epstein benzerliği" isyanı: Şehri terk etme kararı aldı!
Buca Belediyesi'ne operasyonda 7 tutuklama
Buca Belediyesi'ne operasyonda 7 tutuklama
Kirayı elden ödeyenler dikkat! Yargıtay son noktayı koydu: İcra kapıya gelebilir
Kirayı elden ödeyenler dikkat! Yargıtay son noktayı koydu: İcra kapıya gelebilir