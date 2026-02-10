19 yıllık sırrı "Mizan Operasyonu" çözdü: 3 kayıp dosyasında 3 tutuklama!

Bilecik’te 2006 ve 2007 yıllarında kaybolan üç kişinin akıbetini belirlemek amacıyla başlatılan geniş kapsamlı soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HTS KAYITLARI VE KAZI ÇALIŞMALARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, 2006 ve 2007 yıllarında kaybolan O.K., M.B. ve Y.Ö.’nün izine teknolojik imkanlar ve teknik takip çalışmalarıyla ulaşıldı. 85 farklı GSM hattına ait HTS kayıtlarının eriye dönük incelenmesi sonucunda, her üç kişinin de son baz sinyallerinin Vezirhan beldesinde kesildiği tespit edildi. Bu gelişme üzerine Mahan Mahallesi’ndeki bir çiftlikte gerçekleştirilen toprak altı incelemelerinde ve kazı çalışmalarında, insan kemiği olduğu değerlendirilen 4 bulguya rastlandı. Ele geçirilen numuneler, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN VE TUTUKLAMALAR

Emniyet Genel Müdürlüğü desteğiyle Bilecik merkezli; Mersin, Kütahya, Kocaeli, Bursa, Bolu ve Ankara’da düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda dijital materyallerin yanı sıra ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S., E.U. ve H.Ş., cinayetleri işlediklerine dair kuvvetli şüphe üzerine tutuklanırken, bir şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

