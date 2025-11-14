19 çocuğa istismarla yargılanıyordu! Mahkemeden sanığa rekor ceza

19 çocuğa istismarla yargılanıyordu! Mahkemeden sanığa rekor ceza
Yayınlanma:
Antalya’da 28 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan öğretmen Mahmut Aydın Köksar'ın, Yargıtay'ın bozma kararı sonrasında yeniden görülen davasında karar açıklandı. Sanığa, 'Nitelikli cinsel istismar' suçundan toplamda 500 yıl hapis cezası verildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir ilkokulda, 8 yıl önce öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan öğretmen Mahmut Aydın Köksar’a, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 27 çocuğa karşı 'Nitelikli cinsel istismar' suçundan hiçbir indirim uygulanmadan toplam 621 yıl hapis cezası verildi.

DAVA İSTİNAFTAN DÖNDÜ!

Öğretmenlikten de men edilen Köksar’a aynı dosya kapsamında 1 çocuğa daha benzer suçu işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verilmesine hükmedildi. Toplamda 636 yıl hapis cezasına çarptırılan Köksar'ın dava dosyası, 6 çocuğun raporunun eksik olması sebebiyle istinaftan döndü.

Dosyanın gönderildiği Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi, 12 çocuğa karşı ‘Nitelikli cinsel istismar’ suçundan verilen mahkumiyet hükmünü bozdu. Bölge Adliye Mahkemesi 6’ncı Ceza Dairesi'nin kararı, 'hükmü etkileyecek nitelikteki hukuka aykırılıklar ve delil yetersizliği nedeniyle' bozuldu.

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ!

Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gelen dosya, 6 çocuk yönünden yargılamanın devam ettiği dosya ile birleştirilirken sanığın yargılanmasına devam edildi.

500 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI!

Sanık, mahkemede daha önceki beyanlarını tekrarlarken mahkeme heyeti, sanığın 'Nitelikli cinsel istismar' suçundan dosyada yer alan 19 çocuk yönünden ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verdi. Köksar’a, toplamda 500 yıl hapis cezası verilirken mahkeme, sanığın cezasına ilişkin indirim uygulamadı.

Kaynak:DHA

