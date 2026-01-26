17 yaşındaki çocuğu takside darp edip kameraya aldılar!

Adana’nın Seyhan ilçesinde bağlı Gülpınar Mahallesi'nde oturan 17 yaşındaki lise öğrencisi R.G., bir süre önce çevrimiçi oyundan tanıştığı 19 yaşındaki Miraç Taylan A. ile arkadaş oldu. Oyun oynadıkları sırada R.G., iddiaya göre; Miraç Taylan A.'ya küfretti. Buna sinirlenen Miraç Taylan A., aradan biraz zaman geçtikten sonra R.G.'yi yemek yeme bahanesiyle buluşmaya davet etti.

ZORLA TAKSİYE BİNDİRİP ALIKOYDULAR!

R.G., 29 Aralık'ta buluşma yeri olan Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezine gitti. Yanındaki H.A.D. isimli kişiyle bekleyen Miraç Taylan A., tartıştığı R.G.'yi zorla Yiğit A.'nın taksisine bindirdi ve olay yerinden uzaklaştı.

TAKSİDE DARBEDİP KAYDA ALDILAR!

Şüpheliler, R.G.’yi boş bir araziye götürerek taksiyi durdurdu. Arka koltuktaki H.A.D., taksinin içinde 17 yaşındaki çocuğu darp etmeye başladı. Ön koltukta bulunan Miraç Taylan A. ise, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaydedilen görüntülerde; H.A.D. isimli saldırganın R.G.’yi, tokat ve yumruklarla darbettiği anlar yer aldı. Daha sonra H.A.D., darbettiği R.G.'nin otomobilden inmesine izin verdi ve R.G., koşarak bölgeden ayrıldı.

KISKIVRAK YAKALANDILAR!

Yaşadıklarını ailesine anlatan R.G., polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin evlerine yaptıkları baskında, H.A.D., Miraç Taylan A. ve Yiğit A.’yı gözaltına aldı.

3 SALDIRGAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Emniyete götürülen şüpheliler, konunun bu kadar büyüyeceğini düşünmediklerini, pişman olduklarını ileri sürdü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.A.D., Miraç Taylan A. ve Yiğit A., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.