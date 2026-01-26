17 yaşındaki çocuğu takside darp edip kameraya aldılar!

Yayınlanma:
Adana’da 19 yaşındaki Miraç Taylan A., çevrimiçi oyunda tartıştığı 17 yaşındaki lise öğrencisi R.G'yi, yanındaki H.A.D. (17) ve Yiğit A. (22) ile birlikte alıkoyarak taksiyle boş bir araziye götürdü. Arka koltukta H.A.D isimli saldırgan, 17 yaşındaki çocuğu darbederken Miraç A. da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 3 saldırgan mahkeme tarafından tutuklandı.

Adana’nın Seyhan ilçesinde bağlı Gülpınar Mahallesi'nde oturan 17 yaşındaki lise öğrencisi R.G., bir süre önce çevrimiçi oyundan tanıştığı 19 yaşındaki Miraç Taylan A. ile arkadaş oldu. Oyun oynadıkları sırada R.G., iddiaya göre; Miraç Taylan A.'ya küfretti. Buna sinirlenen Miraç Taylan A., aradan biraz zaman geçtikten sonra R.G.'yi yemek yeme bahanesiyle buluşmaya davet etti.

ZORLA TAKSİYE BİNDİRİP ALIKOYDULAR!

R.G., 29 Aralık'ta buluşma yeri olan Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezine gitti. Yanındaki H.A.D. isimli kişiyle bekleyen Miraç Taylan A., tartıştığı R.G.'yi zorla Yiğit A.'nın taksisine bindirdi ve olay yerinden uzaklaştı.

cevrim-ici-oyunda-kufurlestikleri-liseli-1133791-336544.jpg

TAKSİDE DARBEDİP KAYDA ALDILAR!

Şüpheliler, R.G.’yi boş bir araziye götürerek taksiyi durdurdu. Arka koltuktaki H.A.D., taksinin içinde 17 yaşındaki çocuğu darp etmeye başladı. Ön koltukta bulunan Miraç Taylan A. ise, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

15 yaşındaki çocuk para vermedi diye akranını yaraladı15 yaşındaki çocuk para vermedi diye akranını yaraladı

Kaydedilen görüntülerde; H.A.D. isimli saldırganın R.G.’yi, tokat ve yumruklarla darbettiği anlar yer aldı. Daha sonra H.A.D., darbettiği R.G.'nin otomobilden inmesine izin verdi ve R.G., koşarak bölgeden ayrıldı.

cevrim-ici-oyunda-kufurlestikleri-liseli-1133792-336544.jpg

KISKIVRAK YAKALANDILAR!

Yaşadıklarını ailesine anlatan R.G., polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Samsun'u karıştıran "çocuk saldırgan" dehşetinde yeni perde! Suçu üstlenmeye çalışmışSamsun'u karıştıran "çocuk saldırgan" dehşetinde yeni perde! Suçu üstlenmeye çalışmış

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin evlerine yaptıkları baskında, H.A.D., Miraç Taylan A. ve Yiğit A.’yı gözaltına aldı.

cevrim-ici-oyunda-kufurlestikleri-liseli-1133794-336544.jpg

3 SALDIRGAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Emniyete götürülen şüpheliler, konunun bu kadar büyüyeceğini düşünmediklerini, pişman olduklarını ileri sürdü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.A.D., Miraç Taylan A. ve Yiğit A., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:DHA

Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Türkiye
Hakan Fidan AB üyeliği engelini Arap kanalında açıkladı
Hakan Fidan AB üyeliği engelini Arap kanalında açıkladı
Ankara'daki barajların son durumu: ASKİ açıkladı
Ankara'daki barajların son durumu: ASKİ açıkladı
Vergi levhalı büyücü yapay zekayla vurgun yaptı!
Vergi levhalı büyücü yapay zekayla vurgun yaptı!