15 yaşındaki çocuk para vermedi diye akranını yaraladı

Yayınlanma:
Aksaray'da 15 yaşındaki A.K., sigara ve para istediği akranından olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine A.K., motosikletle akranını takip ederek pompalı tüfekle yaraladı.

Aksaray'da 15 yaşındaki A.K., para ve sigara istediği akranı Y.K.'den olumsuz yanıt alınca, pompalı tüfekle yaraladı.

AKSARAY'DA DEHŞET

Deşhet veren olay Pınar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında A.K., aynı yaştaki arkadaşı A.O. ile motosikletle gezerken, yolda karşılaştıkları Y.K.'nin yanına yaklaştı. İki çocuk, iddiaya göre akranları Y.K.'den sigara ve para istedi. Y.K. de bu istediği reddedip, yoluna devam etti.

PARA VERMEYEN AKRANINI TÜFEKLE YARALADI

Bunun üzerine motosiklet Y.K.'nin arkasından gelen iki çocuktan A.K., pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların başına ve sol omzuna isabet ettiği Y.K., yaralandı. İki saldırgan, olayın ardından motosikletle hızla kaçtı.

yeni-proje-2026-01-25t205909-706.jpg

Kan donduran cinayetlerin sonu gelmiyor: Tartıştığı sevgilisinin boğazını kestiKan donduran cinayetlerin sonu gelmiyor: Tartıştığı sevgilisinin boğazını kesti

15 YAŞINDAKİ Y.K. HASTANEDE

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Y. K., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak:DHA

