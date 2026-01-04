160 bin kişi Edirne'ye akın etti: Güney Kore'den Hindistan'a kadar...

160 bin kişi Edirne'ye akın etti: Güney Kore'den Hindistan'a kadar...
Yayınlanma:
Edirne'deki Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, 2025 yılında 160 bin ziyaretçiyi ağırladı. Müzeye, Güney Kore’den Hindistan’a kadar dünyanın dört bir yanından turistler geldi.

Sultan II. Bayezid tarafından 1488'de yaptırılan, tıbbiye, şifahane ve imarethane olarak kullanılan külliye, bugün Trakya Üniversitesi bünyesinde "Sağlık Müzesi" olarak hizmet veriyor.

Uluslararası ödülleri bulunan müzede, Osmanlı'nın tıp eğitimi ve sağlık alanında yaptığı çalışmalar aktarılıyor.

Sağlık Müzesi Müdürü Enver Şengül, müzeye ilginin her geçen yıl arttığını belirtti.

160-bin-kisi-edirneye-akin-etti-guney-koreden-hindistana-kadar-3.jpg

Ferdi Tayfur'un ölüm yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradıFerdi Tayfur'un ölüm yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı

"10 BİNİ YABANCI ZİYARETÇİLERDEN OLUŞUYOR"

Edirne'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin müzeye yoğun ilgi gösterdiğini belirten Şengül, şu ifadeleri kullandı:

"Müzemizin bilinirliği sürekli artıyor. 2025 yılında Sağlık Müzesi yaklaşık 160 bin ziyaretçiyi ağırladı. Bunların yaklaşık 10 bini yabancı ziyaretçilerden oluşuyor. Bulgaristan ve Yunanistan başta olmak üzere Almanya'dan Japonya'ya, Güney Kore'den Hindistan'a kadar dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistler müzemizi gezdi."

160-bin-kisi-edirneye-akin-etti-guney-koreden-hindistana-kadar-2.jpg

İstanbul'dan gelen fotoğraf eğitmeni Mustafa Yılmaz ise müzenin fotoğrafçılar için çok özel bir mekan olduğunu ifade ederek, "Müze muhteşem bir yer. Gezmekten ve fotoğraf çekmekten büyük keyif aldık." dedi.

Kaynak:AA

İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türkiye
3 ilde kar seferberliği! 99 köy yolu ulaşıma kapandı
3 ilde kar seferberliği! 99 köy yolu ulaşıma kapandı
Elazıg'daki korkutan depremin ardından Naci Görür'den ilk açıklama
Elazıg'daki korkutan depremin ardından Naci Görür'den ilk açıklama
Son dakika | İmamoğlu'ndan Venezuela çıkışı: Türkiye'nin sesi cılız çıkmıştır
Son dakika | İmamoğlu'ndan Venezuela çıkışı: Türkiye'nin sesi cılız çıkmıştır