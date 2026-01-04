160 bin kişi Edirne'ye akın etti: Güney Kore'den Hindistan'a kadar...

Sultan II. Bayezid tarafından 1488'de yaptırılan, tıbbiye, şifahane ve imarethane olarak kullanılan külliye, bugün Trakya Üniversitesi bünyesinde "Sağlık Müzesi" olarak hizmet veriyor.

Uluslararası ödülleri bulunan müzede, Osmanlı'nın tıp eğitimi ve sağlık alanında yaptığı çalışmalar aktarılıyor.

Sağlık Müzesi Müdürü Enver Şengül, müzeye ilginin her geçen yıl arttığını belirtti.

"10 BİNİ YABANCI ZİYARETÇİLERDEN OLUŞUYOR"

Edirne'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin müzeye yoğun ilgi gösterdiğini belirten Şengül, şu ifadeleri kullandı:

"Müzemizin bilinirliği sürekli artıyor. 2025 yılında Sağlık Müzesi yaklaşık 160 bin ziyaretçiyi ağırladı. Bunların yaklaşık 10 bini yabancı ziyaretçilerden oluşuyor. Bulgaristan ve Yunanistan başta olmak üzere Almanya'dan Japonya'ya, Güney Kore'den Hindistan'a kadar dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistler müzemizi gezdi."

İstanbul'dan gelen fotoğraf eğitmeni Mustafa Yılmaz ise müzenin fotoğrafçılar için çok özel bir mekan olduğunu ifade ederek, "Müze muhteşem bir yer. Gezmekten ve fotoğraf çekmekten büyük keyif aldık." dedi.