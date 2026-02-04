15 yıllık kayıp dosyası açıldı: Çiftlikte betona gömülü 23 kemik bulundu!

Karaman’da 2011 yılında 19 yaşındayken kaybolan Mevlüt Ozan Atlar dosyasının 15 yıl sonra yeniden açılmasıyla kan donduran bulgulara ulaşıldı. Atlar’ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Kadir Sarıkavak’ın çiftliğinde yapılan kazıda, beton altına gömülü 23 kemik ve bir halı parçası bulundu; ancak DNA sonuçları olayın boyutunu daha da karmaşık hale getirdi.

DNA EŞLEŞMEDİ: KEMİKLER BAŞKASINA MI AİT?

Yeşildere mevkisindeki çiftlikte, ahırın beton zemini kırılarak yapılan kazıda bulunan 23 kemik parçası üzerinde yapılan incelemelerde şaşırtıcı bir sonuca varıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, kemiklerden elde edilen DNA profilinin Mevlüt Ozan Atlar’ın ailesiyle eşleşmemesi üzerine "eşleşme negatif" kararı verildi. Davanın iddianamesinde yer alan ikinci ihtimale göre ise bu kemiklerin 2011'den beri kayıp olan Bekir Özkay’a ait olabileceği üzerinde duruluyor. Mevlüt Ozan Atlar’ın, Özkay’ın kayboluşuna dair bazı gizli bilgilere ulaştığı için öldürülmüş olabileceği değerlendiriliyor.

SANIĞIN İNTERNET GEÇMİŞİ ELE VERDİ

Geçen yıl şubat ayında tutuklanan Kadir Sarıkavak’ın telefon incelemesinde, cinayeti planladığına veya gizlemeye çalıştığına dair dikkat çekici verilere rastlandı. Yapılan teknik incelemede sanığın, "Şüpheden sanık yararlanır" ilkesini, "İfade verirken nelere dikkat edilmeli" başlıklarını ve özellikle "ceset bulunmaması durumunda yargılama" içerikli videoları araştırıp telefonuna indirdiği tespit edildi. Sarıkavak ise savunmasında, bu tür içerikleri ve videoları sadece merak ettiği için okumak amacıyla indirdiğini iddia etti.

1 yaşındaki bebeğe şiddeti gizli kamera ortaya çıkardı: Mahkeme akıl sağlığı raporu istedi

15 YILLIK ADALET ARAYIŞI

Mevlüt Ozan Atlar'ın, kaybolmadan önce alacağını tahsil etmek için Sarıkavak'ın çiftliğine gittiği ve ikili arasında husumet olduğu biliniyor. Cesede henüz ulaşılamamış olsa da, savcılık "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle davayı sürdürüyor.