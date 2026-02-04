Bebeğini yerden yere vurarak dövmüştü: Pişkin anne tahliyesini istedi

Antalya’da 1 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet gizli kamera görüntüleriyle ortaya çıkan Fas uyruklu İmane Moti, "Alt soya karşı eziyet ve basit yaralama" suçlarından yargılandığı davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Anne Moti, pişman olduğunu belirterek tahliyesini istedi; ancak mahkeme akıl sağlığı raporu alınmasına karar vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

GİZLİ KAMERA ORTAYA ÇIKARDI

Baba Osman Vesek, kızının vücudundaki morluklardan şüphelenerek eve gizli kamera yerleştirdi. Görüntüleri izlediğinde annenin bebeği boğazından tutup koltuğa fırlattığını ve ağlarken karşısında makyaj yaptığını gören baba, hemen suç duyurusunda bulundu.

"HATA YAPTIM, ÖZLEDİM"

Mahkemede savunma yapan İmane Moti, psikolojisinin bozuk olduğunu öne sürerek hakkındaki iddialara yanıt verdi. Moti, mahkeme başkanının, “Çocuk ağlarken makyaj yaptığın doğru mu?" sorusuna ‘Evet’ karşılığını verdi. Çocuk ağlarken boğazından tutup koltuğa savurduğu yönündeki soruya ise sanık, "Yalnızca bir defa vurdum" dedi. Moti, mahkeme başkanının şiddet eylemlerini sıralaması üzerine ise "Nasıl böyle bir şey yaptığımı ben de bilmiyorum, görüntüleri izlediğimde fark ettim" diyerek olay anlarını hatırlamadığını savundu. Kızının kokusunu özlediğini ve yanında olmak istediğini belirten sanık, pişman olduğunu ifade ederek mahkemeden tahliyesini talep etti.

BABANIN KAN DONDURAN İDDİALARI

Şikayetçi Osman Vesek, şiddetin yeni olmadığını savundu:

"Henüz 4 aylıkken annemin kucağından alıp bacağından tutarak kanepeye fırlattı. Çocuk yere düştü, hastaneye gittik. Fas'ta kaldıkları dönemde de ailesi beni şiddet konusunda uyarmıştı. Eve kamera takınca gerçeği gördüm; bebek arabasındayken bile vuruyormuş."

KOMŞUDAN ŞİDDET İDDİASI

İmane Moti’nin çocuğa şiddet uyguladığını gördüğünü iddia eden tanık D.G. ise “Komşumuz olan sanığın dışarda birkaç kere çocuğa bebek arabasındayken tokat attığını ve bağırdığını gördüm. Ben yolun karşısındaydım çocuğumla yürüyordum. Sonra eşini aradım ve durumu anlattım" dedi.

‘BU İDDİALARI KABUL ETMİYORUM’

İddiaları kabul etmeyen sanık İmane Moti, “Bu kadın bana iftira atıyor. Bu kadını hiç tanımıyorum. Ben çocuğuma hiçbir zaman dışarda tokat atmadım. Çocuğumla hep Türkçe konuşuyorum. Bu iddiaları kabul etmiyorum. Ben kızımı çok seviyorum. Kocam bana, ‘Al çocuğunu defol git’ dedi. Ben babamı çağırdım, orta yolu bulamadık. Ben de kızımı aldım, 6 ay Fas’a gittim. Ben bir hata yaptım. Suçumu kabul ediyorum. Kızımın kokusunu özledim. Yanında olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUK KENDİ SAÇLARINI YOLUYOR"

Duruşma sonrası açıklama yapan baba Vesek, bebeğin psikolojisinin ağır hasar aldığını, uykusunda bağırdığını ve kendi saçlarını çekip yolduğunu belirterek hukuk mücadelesini sürdüreceğini vurguladı. Ailenin avukatı ise suçun "kasten öldürmeye teşebbüs" olarak değerlendirilmesi taleplerinin reddedildiğini ifade etti.