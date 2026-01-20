14 bin liralık borç kavgası! Oğlunun ardından babası da hayatını kaybetti

14 bin liralık borç kavgası! Oğlunun ardından babası da hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Karaman'da 7 Ocak'ta 14 bin TL'lik borç nedeniyle çıkan kavgada Yunus Emre Şahin’in (31) ardından hastanede 13 gündür yaşam mücadelesi veren babası Mustafa Şahin (69) de hayatını kaybetti.

Kirişçi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, tarım ve hayvancılıkla uğraşan Mustafa Şahin ve üç oğlu, eski çalışanları Mehmet K. ve oğlu Cemal K. ile sokakta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet K., otomobilinin bagajından aldığı tabancayla baba ve oğullarına ateş açtı. Saldırıda yaralanan 4 kişiden Yunus Emre Şahin hastanede hayatını kaybederken, diğer aile üyeleri tedavi altına alınmıştı.

14-bin-liralik-borc-yuzunden-cikan-kavga-1126164-334202.jpg

KAVGANIN NEDENİ 14 BİN TL’LİK BORÇ

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler, verdikleri ifadede kavganın 14 bin liralık alacaklarını istemeleri üzerine çıktığını belirtti. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, oğlu Cemal K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksaray'da şüpheli ölüm! 11 yaşındaki çocuk tüfekle ölü bulunduAksaray'da şüpheli ölüm! 11 yaşındaki çocuk tüfekle ölü bulundu

BABA OĞUL YAN YANA DEFNEDİLECEK

Hastanede 13 gün boyunca hayata tutunmaya çalışan Mustafa Şahin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün yaşamını yitirdi. Şahin’in cenazesinin, yarın öğle namazını müteakip olayda ölen oğlu Yunus Emre Şahin’in mezarının yanına defnedileceği öğrenildi. Yaralanan diğer kardeşler Kazım ve Arif Şahin’in tedavileri ise devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

