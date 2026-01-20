Aksaray'da şüpheli ölüm! 11 yaşındaki çocuk tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Ankara’da yaşayan H.K., ailesiyle birlikte yarıyıl tatilini geçirmek üzere Aksaray’da yaşayan anneannesinin evine geldi. Çocuğun anne ve anneannesi, komşularını ziyaret ettikten sonra eve döndüklerinde korkunç bir manzarayla karşılaştı.

İspanya'daki feci tren kazasında ölenlerin sayısı 40'a yükseldi

Komşularına giden anne ve anneanne eve döndüğünde çocuğu tüfekle vurulmuş şekilde buldu. Olay aile ve mahalle sakinlerinde büyük panik ve üzüntü yarattı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından H.K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, çocuğun kardeşi ve 18 yaşındaki kuzeni B.S'yi gözaltına aldı.