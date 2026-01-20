Aksaray'da şüpheli ölüm! 11 yaşındaki çocuk tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Yayınlanma:
Aksaray'da 11 yaşındaki çocuk, yarıyıl tatili için gittiği anneannesinin evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma ekipleri, çocuğun kardeşi ve 18 yaşındaki kuzenini gözaltına aldı.

Ankara’da yaşayan H.K., ailesiyle birlikte yarıyıl tatilini geçirmek üzere Aksaray’da yaşayan anneannesinin evine geldi. Çocuğun anne ve anneannesi, komşularını ziyaret ettikten sonra eve döndüklerinde korkunç bir manzarayla karşılaştı.

İspanya'daki feci tren kazasında ölenlerin sayısı 40'a yükseldiİspanya'daki feci tren kazasında ölenlerin sayısı 40'a yükseldi

Komşularına giden anne ve anneanne eve döndüğünde çocuğu tüfekle vurulmuş şekilde buldu. Olay aile ve mahalle sakinlerinde büyük panik ve üzüntü yarattı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

aa-20260120-40313133-40313131-aksarayda-11-yasindaki-cocuk-tufekle-vurulmus-halde-olu-bulundu.jpg

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından H.K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, çocuğun kardeşi ve 18 yaşındaki kuzeni B.S'yi gözaltına aldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Türkiye
Kırklareli'de sahte savcı tuzağı! 3 tutuklama
Kırklareli'de sahte savcı tuzağı! 3 tutuklama
Burak Tunçel’e yönelik kalaşnikoflu saldırının en net görüntüsü ortaya çıktı
Burak Tunçel’e yönelik kalaşnikoflu saldırının en net görüntüsü ortaya çıktı
14 bin liralık borç kavgası! Oğlunun ardından babası da hayatını kaybetti
14 bin liralık borç kavgası! Oğlunun ardından babası da hayatını kaybetti