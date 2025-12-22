Mersin'de yeni hafta kapalı geçecek

Mersin'de yeni hafta kapalı geçecek
Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, haftaya kapalı bir gökyüzüyle başlayan Mersin’de yağış beklenmiyor. Kentte gece en düşük sıcaklık 15 derece olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre, Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Haftanın ilk gününe bulutlu ve kapalı bir havayla merhaba diyen Mersin’de, gün boyu herhangi bir yağış öngörülmüyor. Sabah saatlerinde 17 derece olarak hissedilen termometreler, gece saatlerinde 15 dereceye kadar gerileyecek.

KOMŞU İLLERDE "KUVVETLİ YAĞIŞ" UYARISI

Mersin’de yağış beklenmezken, Meteoroloji komşu bölgeler için dikkatli olunması çağrısında bulundu. Antalya çevreleri ile Muğla’nın kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bu bölgelerdeki vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları istendi.

