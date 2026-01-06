11 ilde 'sanal kıskaç' operasyonu: 10 tutuklama!

Yayınlanma:
Diyarbakır merkezli 11 ilde, internet üzerinden "sıfır faizli kredi" vaadiyle vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik düzenlenen "Sanal Kıskaç" operasyonunda, gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda dolandırıcıların yöntemini deşifre etti. Şüphelilerin, sosyal medya platformlarında cazip kredi ilanları vererek vatandaşları sahte (phishing) sitelere yönlendirdikleri, bu yolla internet bankacılığı bilgilerini ele geçirerek hesapları boşalttıkları belirlendi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Emniyet güçleri; Diyarbakır, Mardin, Muş, Siirt, Hakkari, Gaziantep, Niğde, İstanbul, Muğla, Kırklareli ve İzmir'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında yakalanan 17 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.

827 MİLYON LİRALIK DEV İŞLEM HACMİ

Siber polisi tarafından yapılan derinlemesine incelemelerde, suç şebekesinin banka ve kripto para hesaplarındaki işlem hacminin büyüklüğü dikkat çekti. Şüphelilerin hesaplarında toplam 827 milyon 473 bin lira tutarında para trafiği tespit edildi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Bir şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılarak ikmalen takibine karar verildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

