10 yaşındaki çocuk girdiği markette dehşeti yaşattı: Çakmakla kağıt havluları tutuşturdu

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ndeki bir zincir marketin şubesinde, saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre markete giren çocuk, peçetelerden oluşan ürünlerin arkasındaki raftan etiket koparıp, elindeki çakmakla yaktı.

Daha sonra yanan etiketi kağıt havluların bulunduğu bölüme bırakan çocuk, koşarak marketten çıktı. Peçeteler kısa sürede alev aldı.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken yangın sonucu bazı ürünler zarar gördü.

Çocuğun markete girip, yangın çıkardığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin çocuğu tespit etmek için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

DAHA ÖNCE DE OTLUK ALANI YAKMIŞ

10 yaşındaki çocuğun kimliği, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi. Polisin yaptığı çalışma ile çocuk, Cumhuriyet Mahallesi’nde yakalandı.

Emniyetteki İşlemlerinin ardından yurda teslim edilen çocuğun ailesi hakkında da işlem yapıldı. Çocuğun daha önce Bağlarbaşı Mahallesi’nde otluk alanda çıkan yangınla ilgili işlem gördüğü öğrenildi.