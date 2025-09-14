10 yaşındaki çocuk girdiği markette dehşeti yaşattı: Çakmakla kağıt havluları tutuşturdu

Yayınlanma:
Bursa’da elinde çakmakla bir zincir maketin şubesine giren 10 yaşlarındaki çocuk, marketin şubesinde raftaki etiketi kopartıp yakarak kağıt havluları ateşe verdi. Çocuğun daha önce de Bağlarbaşı Mahallesi’nde otluk alanda çıkan yangınla ilgili işlem gördüğü ortaya çıktı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ndeki bir zincir marketin şubesinde, saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre markete giren çocuk, peçetelerden oluşan ürünlerin arkasındaki raftan etiket koparıp, elindeki çakmakla yaktı.

Daha sonra yanan etiketi kağıt havluların bulunduğu bölüme bırakan çocuk, koşarak marketten çıktı. Peçeteler kısa sürede alev aldı.

markete-giren-cocuk-kagit-havlulari-tut-913049-271272.jpg

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken yangın sonucu bazı ürünler zarar gördü.

Çocuğun markete girip, yangın çıkardığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin çocuğu tespit etmek için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

markete-giren-cocuk-kagit-havlulari-tut-913048-271272.jpg

DAHA ÖNCE DE OTLUK ALANI YAKMIŞ

10 yaşındaki çocuğun kimliği, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi. Polisin yaptığı çalışma ile çocuk, Cumhuriyet Mahallesi’nde yakalandı.

Emniyetteki İşlemlerinin ardından yurda teslim edilen çocuğun ailesi hakkında da işlem yapıldı. Çocuğun daha önce Bağlarbaşı Mahallesi’nde otluk alanda çıkan yangınla ilgili işlem gördüğü öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Türkiye
5 katlı binada çıkan yangında mahsur kaldılar
5 katlı binada çıkan yangında mahsur kaldılar
Öğrencilerden barınma isyanı: “Bakanlık, valilik ve belediye göreve”
Öğrencilerden barınma isyanı: “Bakanlık, valilik ve belediye göreve”
EuroBasket finali kent meydanlarında seyredildi
EuroBasket finali kent meydanlarında seyredildi