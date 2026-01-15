10 binden fazla metal işçisi 'MESS dayatmasına' karşı iş bıraktı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası arasında yapılan 'toplu iş sözleşmeleri' görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine metal işçilerinin eylemleri sürüyor.

EMEP'ten MESS'e tepki: Metal işçileri sadaka değil hakkını istiyor

"METAL İŞÇİLERİ MESS'İN SEFALET DAYATMASINA BOYUN EĞMİYOR!"

MESS’in geçtiğimiz günlerde yaptığı yüzde 18 oranındaki teklifi "sefalet ücreti" olarak nitelendiren yaklaşık 11 bin işçi, 43 fabrikada birer saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Birleşik Metal-İş'ten eylemler ile ilgili yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Metal işçileri MESS'in sefalet dayatmasına boyun eğmiyor! MESS dayatmalarına karşı bugün beşinci kez, her vardiyada birer saat üretimden gelen gücünü kullanıyor. 43 fabrikada 11 bine yakın üyemiz coşkulu sloganlar eşliğinde yürüyüş ve eylemler gerçekleştiriyor, MESS'in sefalet zammı tekliflerini protesto ediyor, bir kez daha haklı taleplerini yükseltiyor."